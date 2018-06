Facebook staat toch weer advertenties rond cryptovaluta toe

Afgelopen januari besloot Facebook dat advertenties rond cryptovaluta niet langer toegestaan waren. Die beslissing nam het sociale netwerk toen omdat – in de woorden van Facebook – “teveel bedrijven niet in goed vertrouwen” werkten. Nu draait het sociale netwerk die keuze deels terug.

Dat meldt Facebook vandaag in een blog over het beleid. De beslissing uit januari wordt per direct teruggedraaid, zij het met een paar kanttekeningen. Het bedrijf staat enkel advertenties toe van “vooraf goedgekeurde adviseurs”. Verder zijn advertenties gericht op de promotie van binaire opties en initial coin offerings nog altijd verboden.

Strenge controle

Toen Facebook in januari de beslissing nam om advertenties rond cryptovaluta te verbieden, stelde het bedrijf dat het nieuwe beleid “de integriteit en veiligheid van onze advertenties” zou verbeteren. Ook zou het zo moeilijker zijn voor “bedriegers om te profiteren van een aanwezigheid op Facebook”. Maar tegelijk benadrukte het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg dat het beleid zo nu en dan herzien zou worden, vooral als de mogelijkheden om gebruikers te beschermen tegen bedrieglijke advertenties toe zouden nemen.

Zes maanden later, heeft het bedrijf daar dus alle vertrouwen in. Adverteerders die interesse hebben in cryptovaluta, moeten zich daar specifiek voor registreren. Ook moeten ze onder meer aangeven welke licenties hebben, of ze beursgenoteerd zijn en bepaalde relevante achtergrondinformatie vermelden. Aan de hand daarvan zal het personeel van Facebook beslissen of de betreffende bedrijven ook daadwerkelijk rond cryptovaluta mogen adverteren.

Doorvoeren beleidsveranderingen

Het sociale netwerk roept in hetzelfde bericht gebruikers op om, indien ze advertenties zien die in overtreding van de richtlijnen zijn, dat vooral te melden. De impliciete boodschap daarvan is dat er verkeerde advertenties door het net zullen slippen. Dat blijkt des te meer doordat Facebook benadrukt dat het beleid nog gevormd wordt.

“We zullen naar feedback luisteren, kijken hoe goed dit beleid werkt en deze technologie blijven bestuderen, zodat we, indien dat nodig is, het kunnen herzien”, aldus Rob Leathern, Product Management Director in de aankondiging van Facebook.