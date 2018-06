Cisco en Disney werken samen aan innovatie in entertainmentindustrie

Cisco is een samenwerkingsverband aangegaan met Disney. Daarmee is het een van de oprichtende leden en innovatiepartners van het Disney StudioLab, een plek waar nieuwe technologieën aan de wereld getoond mogen worden. De bedoeling is om daar Silicon Valley en Hollywood dichter tot elkaar te brengen.

Cisco kondigde de samenwerking aan tijdens de eerste jaarlijkse XR On the Bay conferentie, dat gehouden wordt door de Advanced Imaging Society van de Cisco-bedrijfscampus in San Jose, California. De bedoeling is dat het Disney StudioLab in de nabije toekomst geopend wordt op de studiogrond van Disney in Burbank.

Het Disney StudioLab

De StudioLab is erop gericht om baanbrekende technologieën te gebruiken om de productiemogelijkheden van de toekomst vorm te geven. Het gaat dan uiteraard om entertainmenttechnologie – van films tot series en muziek. The Walt Disney Studios produceert films via onder meer Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios en Lucasfilm. Ook brengt het bedrijf muziek uit via The Disney Music Group en toneelstukken via Disney Theatrical Group. Kortom: nieuwe technologie is voor elk van die bedrijven relevant.

Benjamin Havey, die door Disney verantwoordelijk is gemaakt voor technologische innovatie binnen het bedrijf, laat weten dat de visie achter StudioLab is om met de beste techbedrijven samen te werken. “Ons doel is om samen te innoveren en opkomende technieken toe te passen, zodat we nieuwe entertainmentervaringen en mogelijkheden voor mediaproducties kunnen ontwikkelen.”

Samenwerking met Cisco

Cisco zal binnen de samenwerking verantwoordelijk zijn voor onder meer hardware, software en diensten – zolang het maar gerelateerd is aan de netwerken, opslagmogelijkheden en samenwerkingstechnieken waar Disney StudioLab gebruik van maakt. In eerste instantie zal Cisco zich vooral richten op het verbeteren van de samenwerkingsmogelijkheden van mensen op afstand.

Het lab werkt verder aan nieuwe manieren om productiegegevens, waaronder beeldmateriaal, van opnamelocaties op een veilige manier en via de cloud naar de studio te brengen.