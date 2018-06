‘Interim-CEO Intel wil opgestapte Krzanich niet definitief opvolgen’

Krap een week geleden bleek dat Intel CEO Brian Krzanich moest opstappen. Hij bleek een relatie te hebben met een medewerker, een feit dat expliciet verboden is in de gedragscode van het bedrijf. Bij de aankondiging van dat nieuws, bleek dat financieel directeur Bob Swan de taken van Krzanich tijdelijk zou waarnemen.

Nu horen we dat Swan niet van plan is om dat tijdelijke om te vormen tot iets definitiefs. Een bron van financieel persbureau Bloomberg stelt dat Swan heeft laten weten de baan niet permanent te willen. Dat zou Swan verteld hebben tijdens een meeting met verschillende personeelsleden. Een van de aanwezigen meldt dat nu aan het persbureau.

Extern opvolger?

Swan zal voorlopig de taken van Krzanich blijven waarnemen als de hoogste baas van Intel. Krzanich was gevraagd om op te stappen nadat bleek dat hij de gedragscode overtreden had en ging daarmee akkoord. Het is voor het eerst in jaren dat Intel niet meteen iemand heeft klaarstaan om de nieuwe CEO te worden.

De afgelopen vijftig jaar koos Intel vrijwel altijd een reeds zittend bestuurslid als nieuwe CEO. Maar doordat Swan nu laat weten niet beschikbaar te zijn voor die positie, lijkt dat niet zomaar mogelijk. Intel heeft al in een statement laten weten zowel naar interne als externe kandidaten te kijken.

Dat moet bijna wel, want door het plotselinge vertrek van Krzanich vallen ook enkele van diens directe collega’s af. Zij zouden eerder gezien zijn als natuurlijke kandidaten voor de rol. De zoektocht naar een nieuwe CEO zal wat het bestuur van Intel betreft niet al te lang mogen duren. De aandelen hebben er namelijk onder te leiden; ze daalden sinds het vertrek van Krzanich bekendgemaakt werd zeven procent in waarde.