Surface-apparaten omarmen USB-C met gigantische dongle

USB-C schittert door afwezigheid op Microsofts Surface-apparaten. Met uitzondering van de Surface Book 2, moeten de toestellen het stellen met ouderwetse USB 3.0-poorten. Microsoft brengt daar verandering in met een typische oplossing uit 2017: een USB-C-dongle die je aansluit op de Surface Connector.

Microsoft zou het nieuwe verloopstuk vrijdag beschikbaar maken voor zakelijke klanten, zo leerde The Verge. De dongle is geschikt voor de nieuwste Surface Pro-modellen en de Surface Laptop, en laat toe om op te laden of randapparatuur aan te sluiten via USB-C.

De dongle is bijzonder uit de kluiten gewassen en heeft een vergelijkbaar formaat als dat van een klassieke Surface-oplader. Schermoutput en gegevensdoorvoer zijn volgens Microsoft afhankelijk van de USB-C-dockingoplossing die wordt gebruikt en vereisen een externe stroombron van minimaal 27 watt aan 12 volt.

Microsoft heeft nog niet onthuld wanneer het verloopstuk rechtstreeks aan consumenten zal worden verkocht, al is het aannemelijk dat ook zij vanaf later deze week in de online winkel van het bedrijf terecht kunnen om de dongle aan te schaffen.

Het prijskaartje om op je Surface Pro of Surface Laptop van de voordelen van USB-C te genieten, bedraagt 79,99 dollar.