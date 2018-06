QNAP maakt TS-1635AX NAS met 16 sleuven beschikbaar

QNAP maakt zijn nieuwe NAS TS-1635AX per direct beschikbaar. Deze volgt de TS-1635 op en beschikt over 16 schijfcompartimenten, waarvan twaalf 3,5-inch en vier 2,5-inch. De NAS wordt aangedreven door een Marvell Armada 8040 ARMv8 Cortex-A72 64-bit quad-core processor, geklokt op een snelheid van 1,6 GHz.

Er is ondersteuning voor Qtier 2.0 van QNAP, wat resulteert in automatische gelaagde opslag. Het biedt een cache-achtig mechanisme in volumes en Logical Unit Numbers (LUN’s) voor het verhogen van prestaties van toepassingen waar datatoegang met hoge efficiëntie is vereist, zoals bij virtualisatie. De TS-1635AX biedt ondersteuning voor gecontaineriseerde virtualisatie (LXC en Docker) en Linux command-line interface (CLI) virtual machines voor het installeren van virtualisatie-toepassingen om het potentieel van de processor te benutten.

Daarnaast wordt de NAS uitgerust met twee ingebouwde 10GbE SFP+-poorten en twee Gigabit (1000BASE-T)-poorten, om overdracht op hoge snelheid en flexibele netwerkinstallaties te realiseren. De kernfunctionaliteit is uit te breiden met twee PCIe 3.0-kaarten. Compatibele PCIe-kaarten omvatten de QWA-AC2600 draadloze adapter, QM2 M.2 SSD/10 GbE-adapters en USB 3.1 Gen2 adapters.

Kleine bedrijven

De NAS moet met name geschikt zijn voor het voldoen aan de behoeften van kleine bedrijven en organisaties. Dit vanwege de ondersteuning voor snapshots, Qtier 2.0 en virtualisatie terwijl dataveiligheid, prestaties en uitbreidingsvermogen worden verzekerd. Het apparaat draait daarbij op het QTS-besturingssysteem van QNAP, dat ondersteuning biedt voor Raid 50/60 en met functies komt voor het verhogen van de productiviteit.

Verschillende modellen en beschikbaarheid

QNAP komt met twee varianten: de TS-1635AX-8G en de TS-1635AX-4G. Het verschil zit hem in DDR4 RAM. Het eerste model beschikt over 8 GB geheugen, de andere kent 4 GB geheugen.

Een prijs voor de nieuwe NAS heeft QNAP nog niet bekendgemaakt. Aangezien de TS-1635AX nu leverbaar is, zal de aanschafprijs waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Via een snelle zoekopdracht komen we de NAS nog niet in webshops tegen.