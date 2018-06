Achterhaalde technologie voor bijna 40 procent van werknemers bron van frustratie

Nederlandse medewerkers van bedrijven waar technologie achterhaald is, voelen zich minder productief, zijn twee keer sneller gefrustreerd en willen drie keer sneller ontslag nemen. Dat blijkt uit onderzoek van Unisys. Volgens het onderzoek loopt de Nederlandse economie risico als organisaties digitale werknemers blijven belemmeren.

Meer dan een derde (38 procent) van de digitale werknemers bij technologisch achterlopende organisaties blijkt gefrustreerd over hun werkgever te zijn. Dit is een stuk meer dan bij medewerkers die voor technologisch vooroplopende organisaties werken, waar elf procent gefrustreerd is. Het frustratieniveau correleert met de dreiging van wrijving: werknemers bij achtergebleven bedrijven (zeven procent) zullen 250 procent sneller ergens anders gaan werken. Voor werknemers bij technologische koplopers gold dat voor slechts twee procent.

Apparaten blijken het grootste pijnpunt. 36 procent van medewerkers van achtergebleven bedrijven stelt namelijk te worden belemmerd in de productiviteit door achtergebleven apparaten, 80 procent sneller dan werknemers bij technologische koplopers (20 procent).

Risico’s

Daarnaast ziet Unisys dat de Bring Your Own Device (BYOD)-beweging beveiligingsrisico’s met zich mee brengt. Bijna twee derde van de digitale werknemers (61 procent, tegenover 63 procent wereldwijd) zegt apps en websites te downloaden die niet door hun IT-afdeling worden ondersteund. Dit omdat deze “beter zijn dan wat het bedrijf aanbiedt” of omdat “hun bedrijf geen alternatief bood”. Ook zorgwekkend is dat 65 procent aangeeft al eens workarounds te hebben ingezet – en zo beveiligingsprotocollen omzeilde – om productiever te kunnen zijn.

Talent behouden

Davy van Iersel, Commercial Sector Services Director EMEA van Unisys, legt uit dat het achterlopen ervoor zorgt dat de bedrijven problemen hebben om talent vast te houden, wat weer ten koste gaat van de algehele efficiëntie en productiviteit. “Werknemers willen hun werk overal en eenvoudig kunnen doen, zonder daar vooraf heel veel moeite voor te hoeven doen”, aldus Van Iersel. Hiervoor is het cruciaal dat apparaten voorzien worden van de juiste toepassingen en tools voor productiviteit.