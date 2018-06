Micron start met massaproductie GDDR6-chips

Het lijkt erop dat binnenkort heel wat GDDR6 geheugenchips van de band zullen rollen. Micron heeft net aangekondigd dat ze met massaproductie zijn gestart. Samsung en SK Hynix deden dat eerder al dit jaar. Nu is het enkel wachten op de nieuwe generatie grafische kaarten.

Micron heeft in een persbericht laten weten dat ze starten met de massaproductie van GDDR6-chips. De volgende generatie geheugenchips voor grafische kaarten neemt het over van GDDR5. Micron specifieert dat het start met 8 Gb GDDR6-geheugenchips om later dit jaar ook 16 Gb GDDR6-chips te maken.

GDDR6

Er zijn heel wat opties voor GDDR6, maar het leeuwendeel van de markt is bedoeld voor grafische kaarten. Zeker met doorbraken in AI en machine learning is RAM steeds meer de flessenhals. Het nieuwe GDDR6 is gemiddeld 50 procent sneller dan GDDR5X dat vandaag de maatstaf is naast HBM2.

GDDR6 zou snelheden van 10 tot 14 Gbps per pin moeten halen aan 1,25 tot 1,35 volt. Het bouwt met hogere kloksnelheden en lager verbruik verder op het GDDR-platform. De nieuwste iteratie is ook broodnodig om HBM2 te blijven concurreren om relevant te blijven. Snelheden tot 20 Gbps per pin zouden in de toekomst mogelijk zijn, maar zijn vandaag nog niet klaar voor massaproductie.

Beide geheugentypes hebben hun voor- en nadelen, maar wie vandaag naar absolute topkaarten kijkt zoals de Nvidia Tesla V100 of Titan V ‘CEO Edition’, ziet enkel HBM2-geheugenchips in plaats van GDDR5X. Een rechtstreeks vergelijking maken met GDDR6 is lastig door de vele variabelen, maar wanneer we onze rekenmachine boven halen kunnen we al wat voorzichtige conclusies trekken.

HBM2

We vergelijken even met de HBM2-chips in een Nvidia Titan V. Daar ligt de pinsnelheid op 1,7 Gb/s met een totale busbreedte van 3092-bit. Één chip heeft 4 GB (32 Gb) capaciteit en haalt hiermee 217,6 GB/s. In de Titan V zit 12 GB HBM2, wat overeenkomt met 652,8 GB/s.

GDDR6 van Micron heeft 1 GB (8 Gb) geheugenchips met 10 tot 14 Gbps per pin. Wanneer we een 12 GB-systeem nemen, hebben we 12 chips nodig die elk tot 56 GB/s kunnen afleveren. Dat komt in totaal neer op 672 GB/s. Het verbruik ligt ook lager, met 1,35 volt tegenover 1,2 volt voor HBM2.

HBM2 heeft veel meer bandbreedte beschikbaar door zijn 3092-bit bus, maar GDDR6 wint op vlak van snelheid per stack en kosten. Op vlak van redundantie scoort HBM2 beter (ECC t.o.v. non-ECC voor GDDR6). Bovendien is er sinds kort ook 8-Hi HBM2 beschikbaar met betere 2,4 Gbps pinsnelheid. Deze nieuwe chip is peperduur, maar overtreft GDDR6 op vlak van capaciteit per chip (tot 8 GB).

Uiteindelijk zal het belangrijk zijn om te zien hoe de nieuwe GDDR6-chips presteren op grafische kaarten in de toekomst. Afwachten wanneer we de eerste modellen van Nvidia mogen verwachten dit najaar.