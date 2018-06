AI Guardsman vat winkeldieven met beeldherkenning en deep learning

Het Japanse telecombedrijf NTT East heeft samen met start-up Earth Eyes de AI Guardsman ontwikkeld. Het AI-systeem probeert winkeldieven op heterdaad te betrappen met behulp van beeldherkenning en deep learning.

AI Guardsman doet beroep op openbrontechnologie van Carnegie Mellon University om de videostreams van beveiligingscamera’s in winkels in realtime te scannen en elke klant in kaart te brengen.

Wanneer het systeem verdacht gedrag detecteert – bijvoorbeeld wanneer een potentiële dief zenuwachtig begint rond te kijken of naar een dode hoek van de camera zoekt – krijgt de winkelverantwoordelijke een melding op zijn of haar smartphone met een foto en locatie van de verdachte klant.

Niet perfect

NTT East maakt gebruik van deep learning om zijn algoritme te trainen op het herkennen van verdacht gedrag. Dat is zeker nog geen vlekkeloos proces, erkent de telecomreus tegenover The Verge. Een AI kan perfect registreren waar een persoon zich bevindt en hoe die beweegt, maar het is een stuk moeilijker om dat als verdacht gedrag te herkennen.

Veel voorkomende fouten die AI Guardsman maakt, zijn het verkeerd identificeren van vertwijfelde klanten die treuzelen bij een product en winkelbedienden die de rekken aanvullen. NTT East deelt geen details over hoe vaak de artificiële intelligentie in de fout gaat, maar zegt dat het systeem wel uit zijn fouten kan leren. De winkelverantwoordelijke kan foute meldingen via de app corrigeren en zo het algoritme verder trainen.

Bias en privacy

Een ander probleem bij het gebruik van AI en beeldherkenning voor dit soort praktijken, is eventuele bevooroordeling of discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Volgens NTT East is dat in het geval van de AI Guardsman evenwel geen probleem omdat het systeem “niet zoekt naar vooraf geregistreerde individuen.”

Ten slotte is er nog de privacykwestie. Het is in Europa veel minder evident dan in Azië om AI-beeldherkenning uit te rollen voor het tracken van mensen, omwille van de strengere regels en groter verzet bij de publieke opinie.

In Japan houdt het ze alleszins niet tegen; enkele grote winkelketens hebben AI Guardsman daar reeds in dienst genomen. NTT East hoopt het systeem binnen drie jaar in 10.000 winkels te installeren.

Toekomst

Toch is het ook in onze contreien een voldongen feit dat er in de komende jaren steeds meer slimme camera’s in winkels opduiken. Niet alleen voor bewaking, maar ook voor andere doeleinden. Denk maar aan Amazons kassaloze winkel, die onder meer via camera’s je doen en laten in de winkel volgt. Of dichter bij huis: Specto van het Belgische Axi, dat via camera’s in de nabije toekomst realtime auditing in winkels wil mogelijk maken.