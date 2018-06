Samsung bevestigt onthulling in Galaxy-lijn op 9 augustus

Het heeft er alle schijn van dat de Samsung Galaxy Note 9 op 9 augustus onthuld gaat worden. Het Koreaanse bedrijf heeft namelijk uitnodigingen uitgestuurd naar de pers voor het zogeheten Samsung Galaxy Unpacked.

In de aankondiging wordt de smartphone weliswaar niet bij naam genoemd, maar we zien wel een stylus die we van de Note-telefoons gewend zijn. Bovendien waren er al geruchten over een een onthulling in augustus, Bloomberg meldde begin deze maand op basis van bronnen dat de telefoon op 9 augustus onthuld wordt.

De uitnodiging lijkt verder te hinten naar een gele uitvoering. Bij de introductie van de Galaxy S9 kwam Samsung ook al met een wat andere kleur dan we van de gemiddelde telefoon gewend zijn, namelijk roze. Destijds kregen we van het bedrijf te horen dat er voor die kleur gekozen werd omdat millennials die graag zouden willen aanschaffen. Nu komt er dus mogelijk opnieuw een opvallende kleur.

Geruchten

Wat we van het toestel verder mogen verwachten blijft vooral een geruchten-kwestie. Zo wil Samsung nog wel eens experimenten met zijn Note-smartphones. Vorig jaar kwam het model als eerste Samsung-vlaggenschip met een dubbele camera. Wellicht dat we nu een vingerafdrukscanner in het scherm krijgen, iets waar Samsung volgens de berichten al langer aan werkt.

Gelekte benchmarks toonden eerder wat specificaties van de telefoon aan. In die benchmark wordt een Qualcomm Snapdragon 845 gebruikt, al mogen we ook rekenen op variant met een Exynos-processor. Hierbij was ook zes gigabyte aan RAM te zien, alsmede besturingssysteem Android 8.1 Oreo.

Trailer

Voorlopig moeten we het doen met de aankondigingstrailer, die hieronder te bekijken is. Op 9 augustus om 17:00 uur is de presentatie live te volgen via een stream.