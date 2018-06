Microsoft maakt Azure IoT Edge beschikbaar voor alle gebruikers

Microsoft maakt Azure IoT Edge algemeen beschikbaar. Daarmee kunnen bedrijven een deel van hun bewerkingen in de Azure-cloud verhuizen naar IoT-apparaten aan de rand van het netwerk.

Azure IoT Edge werd vorig jaar op Microsofts ontwikkelaarsconferentie Build geïntroduceerd. Het idee is om slimme apparaten in de rand van het netwerk – de Edge – zelf de eerste analyses te laten uitvoeren op de data die ze verzamelen en op basis daarvan beslissingen te maken. Dat is vooral interessant voor analyses die in realtime moeten gebeuren, waarbij een tripje naar en van het datacenter tijdverlies is.

“Apparaten kunnen nu onmiddellijk reageren op realtime gegevens, of het nu gaat om het herkennen van een barst in een pijp vanuit een luchtfoto of het voorspellen van een defect aan apparatuur voordat dit gebeurt”, zegt Sam George, Partner Director voor Azure Internet of Things, in een blogpost.

Voor klanten die werken met Azure Stack, waarmee Azure-toepassingen on-premises kunnen draaien, heeft het als bijkomend voordeel dat de gegevens van IoT-apparaten niet over het publieke internet worden vervoerd.

Containers

Azure IoT Edge werkt op basis van containertechnologie. Ontwikkelaars kunnen containers bouwen met modules die zijn ontworpen voor een specifiek apparaat of toepassing. Dat kan gaan van een low-tech Raspberry Pi tot high-tech industrieel materiaal. Microsoft biedt hiervoor een API, en er zijn kant-en-klare modules beschikbaar via de Azure Marketplace.

Gebruikers kunnen IoT Edge-implementaties naar miljoenen apparaten schalen via Microsofts Automatic Device Management.

Het hele platform is open source en beschikbaar via GitHub, dat sinds kort in handen is van Microsoft.