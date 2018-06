Google bevestigt overnamestrijd GitHub van Microsoft verloren te hebben

Microsoft maakte eerder deze maand bekend dat het voor 7,5 miljard dollar (6,4 miljard euro) GitHub overneemt, maar het was niet de enige geïnteresseerde partij. Ook Google was één van de gegadigden, zo bevestigt Google Cloud-CEO Diane Greene. “Ik had het niet erg gevonden om ze te kopen, maar het is oké”, aldus Greene.

Bloomberg citeert het hoofd van Google Cloud tijdens een evenement van Fortune Magazine. Moederbedrijf Alphabet heeft echter nog altijd niets bevestigd rondom het overnameproces. Greene wilde er dan ook niet veel meer over kwijt. Wel gaf ze aan de twee Google-producten tot de populairste producten op GitHub behoren. Greene spreekt de hoop uit dat Microsoft deze volledig onafhankelijk laat blijven.

Concurrentie verslagen

Er gingen al geruchten over de interesse van Google in GitHub. Bronnen van CNBC wisten te melden dat niet alleen Google maar ook Amazon interesse heeft geuit. Voor de cloudproviders is de ontwikkelsite een interessant doelwit, aangezien het van toegevoegde waarde kan zijn voor de ontwikkel-community die gebruikmaakt van de cloud.

Het bod van Microsoft was echter zo hoog dat alle concurrentie meteen kon afhaken. Dat komt doordat Microsoft 25 keer de omzet van GitHub heeft betaald, die uitkomt op 300 miljoen dollar per jaar. Bovendien zou de persoonlijke band van oprichter Chris Wanstrath met CEO Satya Nadella ook meegespeeld hebben in de keuze voor Microsoft.

Pentagon

Gelijktijdig speelde er binnen Google ook een kwestie rondom de banden met het Pentagon. Het bedrijf werkte mee aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) om het leger te ondersteunen bij de analyse van videobeelden afkomstig uit drones. Medewerkers vreesden ervoor dat de technologie gebruikt wordt voor oorlogsvoering.

Greene wilde het contract niet vernieuwen na het bezwaar van de medewerkers en Google kwam met richtlijnen voor zijn AI-systemen. Volgens Greene zullen andere bedrijven snel het voorbeeld van Google volgen. Bij concurrenten Amazon en Microsoft zijn eveneens vergelijkbare protesten gaande.