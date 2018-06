Juniper Networks breidt zijn campusoplossingen uit met EVPN-VXLAN fabric

Juniper Networks laat aan Techzine weten zijn aanbod van campusoplossingen uit de breiden. Zo heeft het zijn EVPN-VXLAN fabric aangevuld met ondersteuning voor campusomgevingen, zodat bedrijven hun ongelijksoortige datacenter- en campusnetwerken verder kunnen verenigen.

Hiermee wil Juniper bedrijven de bouwstenen aanbieden voor een bedrijfsbrede netwerkomgeving. Het EVPN-VXLAN-protocol is geschikt voor campusarchitecturen, omdat het layer 3-transport combineert met layer 2-mogelijkheden. Bedrijven die hun netwerk moderniseren kunnen op die manier rekening houden met hun legacy-systemen. Een nieuwe EX4650-switch met een dichtheid van 25G/100G vormt een aanvulling op het bestaande aanbod switches uit de EX9000-reeks met EXPN-VXLAN-ondersteuning.

Juniper is dankzij een resellerovereenkomst met Aerohive in staat om de integrale, vanuit de cloud beheerde oplossing voor campus- en filiaalnetwerken aan te bieden. Organisaties die overstappen op een multi-cloudomgeving kunnen met deze geïntegreerde vaste/draadloze oplossing profiteren van flexibele, lokale en cloud-gebaseerde netwerkmogelijkheden die ze eenvoudig kunnen implementeren met Juniper Sky Enterprise. Met Aerohive HiveManager is beheer vanuit de cloud mogelijk.

Filiaalnetwerken

Daarnaast biedt Contrail SD-WAN van Juniper nu fijnmazige Application Quality of Experience (AppQoE) voor meer overzicht en dynamisch beheer van de prestaties van ruim 3700 applicaties, waaronder Microsoft Outlook, Sharepoint en Skype for Business.

De WAN edge-endpoints uit de NFX-, SRX- en vSRX-reeks van Juniper voeren real-time analyses uit van het applicatiebeheer van en naar filialen. IT-managers kunnen daarbij de applicatieprestaties optimaliseren op basis van beleidsregels die ze in Contrail Service Orchestration kunnen instellen. Zo wordt het mogelijk om het bedrijfskritische applicatieverkeer dynamisch op prioriteit in te delen, op basis van zakelijke doelstellingen en beleidsregels.

De filiaaloplossingen uit de NFX- en SRX-reeks bieden nu ook ondersteuning voor active-active-clustering. Dit moet zorgen voor twee keer zoveel connectiviteit en betrouwbaarheid op belangrijke locaties, voor elke vorm van WAN-connectiviteit.

Migratie naar multi-cloudomgeving

Tot slot komt Juniper met een kader voor het migreren van campus- en filiaalnetwerken naar een multi-cloudomgeving, die klanten voorziet van een aanpak voor het ontwerpen van hun eigen weg naar multi-cloud. Dit kader omspant architectonische aspecten, tools, processen en mensen. De overstap naar een multi-cloudomgeving wordt in elk stadium ondersteund met services van Juniper.