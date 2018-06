Microsoft haalt tabbladen voor apps uit Windows 10 Insiders-build

Het lijkt erop dat de nieuwe Sets-functionaliteit om tabbladen in alle programma’s te gebruiken nog niet in de grote Windows 10-update van dit najaar zal opduiken. Microsoft heeft de functie in de recentste Insiders-build geschrapt.

Microsoft heeft deze week Build 17704 van de Windows 10 Insider Preview gelost. In de lange lijst met veranderingen staat onder meer te lezen dat Sets tijdelijk uit het besturingssysteem wordt geschrapt om de functie verder op punt te stellen.

“Op basis van jullie feedback gaan we ons onder andere focussen op verbeteringen aan het visuele ontwerp en het beter integreren van Office en Microsoft Edge in Sets om de workflow te verbeteren”, schrijft Microsoft.

Microsoft heeft met Sets een universeel tabbladsysteem voor ogen, dat de grenzen van individuele apps overschrijdt. Het idee is om tabbladen eerder op projectmatige basis te verzamelen in een venster. Zo kan je bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een reis enkele Edge-browsertabbladen met informatie over vluchten en hotels in één venster combineren met een Word-tabblad met je reisplanning.

De Sets-functionaliteit zal in een toekomstige Insiders-build opnieuw opduiken, maar Microsoft hangt daar geen deadline aan vast. Het lijkt nu alleszins wel zeker dat Sets geen deel zal uitmaken van de aankomende herfstupdate van Windows 10.