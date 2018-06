Lancom kondigt firmware-update met ondersteuning voor WPA3-standaard aan

Lancom Systems zal ondersteuning voor WPA3 opnemen in de volgende release van zijn besturingssysteem, LCOS 10.20. Hiermee reageert het bedrijf op de stap van de Wi-Fi Alliance, die eerder deze week de specificaties van de beveiligingsstandaard publiceerde.

De firmware kan worden toegepast op alle huidige draadloze router en access points van Lancom. LCOS 10.20 waardeert zodoende bestaande wifi-netwerken op naar de nieuwste technologie op het gebied van draadloze beveiliging.

Het bedrijf benadrukt daarbij dat al zijn producten in principe gedurende hun gehele levenscyclus regelmatig bijgewerkt worden met belangrijke updates. Na de ‘end of sale’-datum van een apparaat stelt Lancom nog twee jaar softwareupdates met nieuwe functies, verbeteringen en bugfixes beschikbaar. Beveiligingsupdates blijven tot vijf jaar na de end of sale beschikbaar.

Verschillende varianten WPA3

Met WPA3 reageert de Wi-Fi Alliance op het KRACK (key reinstallation attack)-beveiligingslek in WPA2. Door deze kwetsbaarheid konden hackers wifi-verkeer ontsleutelen, HTTP-content in verkeer infecteren en connecties overnemen. Onderzoekers waren eind vorig jaar bij de ontdekking erg bezorgd over de bedreiging.

De nieuwe standaard voorziet in nieuwe beveiligingsfuncties voor kleine netwerken (WPA-Personal) en grote netwerken (WPA3-Enterprise). De verschillen daarvan zien er als volgt uit:

WPA3-Personal biedt op wachtwoord gebaseerde authenticatie die veerkrachtiger is, zelfs wanneer de gebruiker een wachtwoord kiest dat niet voldoet aan de typische veiligheidsadviezen. WPA3 maakt daarvoor gebruik van Simultaneous Authentication of Equals (SAE).

SAE biedt een betere bescherming tegen pogingen van derden om een wachtwoord te raden. De techniek maakt ook deel uit van de 802.11s-standaard voor mesh-netwerken om een veilige verbinding tussen twee nodes op te zetten.

WPA3-Enterprise biedt het equivalent van 192-bit encryptie om netwerken die gevoelige gegevens verzenden beter te beschermen. De standaard is op maat gemaakt voor industriële, defensie- en overheidsnetwerken met hoge beveiligingsvereisten.

WPA3 zal dus spoedig naar de apparaten van Lancom komen. LCOS 10.20 staat namelijk gepland voor een release in de zomer.