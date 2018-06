WD breidt datacenterportfolio uit voor realtime big data analytics

Western Digital breidt zijn datacenterportfolio uit met een objectopslagsysteem, nieuwe all-flash arrays en een hybride serverplatform. Daarmee richt het zijn pijlen op de snelle verwerking van grote datahoeveelheden.

De groei van big data heeft het duur gemaakt om gegevens naar de verwerker te verplaatsen, waardoor een omgekeerde beweging werd ingezet: de verwerking wordt steeds dichter bij de gegevens uitgevoerd.

Snelle SSD’s blijven erop vooruitgaan in prestaties, capaciteit en kostprijs, maar de meeste cloudleveranciers en bedrijven doen nog steeds beroep op harde schijven voor hun opslagnoden. Tegelijkertijd geeft de groei in realtime systemen, zoals de analyse van streaming data bij predictive maintenance, een hoge prioriteit aan het beheren van data die zowel snel als groot is.

WD komt aan die nieuwe eisen tegemoet met de lancering van enkele nieuwe producten die het verplaatsen van apps naar de data eenvoudiger en kostenefficiënter maken.

Nieuwe producten

Het opslagbedrijf, dat zijn focus op enterprise via verschillende overnames heeft uitgebreid, kondigde volgende producten aan:

ActiveScale 5.3 Object Storage System , bestaande uit ActiveScale X100 en P100, is ontworpen om petabytes aan ongestructureerde data generaties lang te bewaren. Het systeem werd uitgebreid met ondersteuning voor gemengd gebruik van bestand- en objectopslag, integratie met Amazon Web Services, meer opslagdichtheid en ondersteuning voor Docker-containers. De nieuwe ActiveScale-producten zijn onmiddellijk beschikbaar. Opslag start vanaf 864TB en kan opschalen tot 63PB.

, bestaande uit ActiveScale X100 en P100, is ontworpen om petabytes aan ongestructureerde data generaties lang te bewaren. Het systeem werd uitgebreid met ondersteuning voor gemengd gebruik van bestand- en objectopslag, integratie met Amazon Web Services, meer opslagdichtheid en ondersteuning voor Docker-containers. De nieuwe ActiveScale-producten zijn onmiddellijk beschikbaar. Opslag start vanaf 864TB en kan opschalen tot 63PB. IntelliFlash NVMe Flash Arrays als onderdeel van WD’s N Series-systemen. Die kunnen opschalen van 19TB tot 1,3PB solid-state opslag. De IntelliFlash N-reeks is speciaal ontworpen voor realtime transactionele toepassingen, machine learning, artificiële intelligentie en deep analytics. De nieuwe flash arrays zijn later dit jaar beschikbaar.

als onderdeel van WD’s N Series-systemen. Die kunnen opschalen van 19TB tot 1,3PB solid-state opslag. De IntelliFlash N-reeks is speciaal ontworpen voor realtime transactionele toepassingen, machine learning, artificiële intelligentie en deep analytics. De nieuwe flash arrays zijn later dit jaar beschikbaar. Ultrastar Serv60+8 Hybrid Storage Server Platform (foto) is de nieuwste aanvulling in WD’s aanbod van softwaregedefinieerde opslag. Het is ontwikkeld voor archivering, back-up, media streaming, content repositories, en remote office- en private cloudomgevingen. Het systeem beschikt over twee Intel Xeon-processors in combinatie met 60 bays voor SSD-, HDD- of hybride schijfconfiguraties. Een aparte 8-bay SSD-sectie biedt ruimte voor SAS-, SATA-, of NVMe-SSD’s voor extra gegevensacceleratie. Het Ultrastar Serv60+9 Storage Server Platform is onmiddellijk beschikbaar en begint met een capaciteit van 144TB.

Western Digital bouwt zijn schijf- en flashopslag helemaal zelf van nul en integreert het in storage arrays met software en hardware. Met de nieuwe productaankondigingen voegt het alle stukjes bij elkaar om elke laag in de storage stack te optimaliseren, in wat het een ‘symbiotisch ontwerp’ noemt.