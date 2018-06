Nieuwe specificatie SD-kaarten: SSD-prestaties en 128TB opslagcapaciteit

De SD Association presenteert de nieuwe SD 7.0-specificatie voor geheugenkaarten. Die introduceert SD Express voor snellere data-overdracht en SD Ultra Capacity voor een maximale opslagcapaciteit van 128TB. De organisatie deed de aankondiging op het Mobile World Congress in Shanghai.

SD Express voegt de PCI Express- en NVMe-interfaces toe als aanvulling op de bestaande SD-interface. De toevoeging van PCIe en NVMe maakt een maximale overdrachtssnelheid van 985 megabytes per seconde mogelijk.

“Met SD Express bieden we een volledig nieuwe klasse van geheugenkaart met snellere protocollen, die de kaart in een verwijderbare SSD verandert”, zegt Hiroyuki Sakamoto, voorzitter van de SD Association. De SD 7.0-specificatie anticipeert op de groeiende nood voor snellere gegevensverwerking in onder meer mobile computing, imaging en automotive.

Dankzij nieuwe SD Ultra Capacity (SDUC)-kaarten maakt ook de opslagcapaciteit een flinke sprong. De maximale opslagcapaciteit voor SDXC-kaarten bedraagt vandaag 2TB, al zijn zo’n kaartjes nog niet commercieel beschikbaar. Met de nieuwe SDUC-kaarten kan de capaciteit in de toekomst worden opgekrikt tot maar liefst 128TB.

SD Express zal in eerste instantie beschikbaar zijn voor SDUC-, SDXC- en SDHC-geheugenkaarten. De nieuwe kaarten hebben dezelfde vorm als de huidige SD-kaarten en bevatten de SD UHS-I-interface voor achterwaartse compatibiliteit met oude SD-interfaces.