LinkedIn brengt vertaalfunctie naar zijn feed

LinkedIn heeft een nieuwe vertaaldienst ontwikkeld om toe te passen op berichten in de nieuwsfeed. Hiermee reageert het zakelijke sociale netwerk op een behoefte van gebruikers, namelijk het versimpelen van communicatie tussen verschillende talen. Dit zou één van de meest gewilde features van de LinkedIn-leden zijn.

Voor de ontwikkeling van de vertaalfunctie, genaamd “See Translation”, maakte het bedrijf grotendeels gebruik van eigen technologieën en middelen. Zo wordt een aantal open-source fameworks ingezet, soms van eigen makelij. Hierbij valt te denken aan Kafka, Samza en Rest.li voor contenttaal-detectie en -tagging.

Invloed Microsoft

Er is echter ook samengewerkt met teams van Microsoft om diens technologieën te benutten. Dit is niet zo heel gek aangezien LinkedIn in 2016 overgenomen werd door Microsoft voor 26,2 miljard dollar. Het moederbedrijf beschikt al over een aantal mogelijkheden rondom vertaling.

See Translation gebruikt onder andere de Microsoft Azure Text Analytics programmeer-interface, die in staat is om 120 talen te detecteren. Ook de Microsoft Translator Text programmeer-interface wordt ingezet, die onder de Cognitive Services van Microsoft valt. De Translator Text API biedt de mogelijkheid om vertaalmodellen aan te passen voor een specifiek model, zoals een nieuwsfeed.

Hoewel de activiteiten van Microsoft en LinkedIn voornamelijk van elkaar gescheiden zijn, wordt er zo nu en dan toch geprofiteerd van elkaars kennis. Grote zaken, zoals datacenters, neemt LinkedIn echter voor eigen rekening.

QR-code

Naast de beschikbaarheid van de vertaalfunctie introduceert LinkedIn een nieuwe QR-code feature. Hiermee kunnen gebruikers elkaar ter plekken toevoegen aan hun netwerk door een code te scannen. Deze functionaliteit werkt wereldwijd op de iOS- en Android-app.