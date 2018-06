Hyperconvergence in het datacenter zit in de lift

Hypergeconvergeerde systemen maken een derde uit van de totale markt van geconvengeerde systemen. Die bereikte in het eerste kwartaal van 2018 een omzet van 3,2 miljard dollar.

De markt voor geconvergeerde systemen is jaar op jaar met 19,6 procent gestegen. Dat blijkt uit de recentste editie van IDC’s Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker. Organisaties vertrekken steeds meer vanuit de business voor hun investeringen in datacentertechnologieën, in plaats van de infrastructuur als uitgangspunt te nemen.

“Dat leidt tot meer uitgaven aan geconvergeerde systemen die de complexiteit van datacenterinfrastructuur veilig kunnen verminderen, en waarmee IT-teams zich kunnen richten op waardevolle businessprojecten”, zegt Eric Sheppard, vice-president voor Server and Storage Infrastructure bij IDC.

Drie segmenten

IDC definieert geconvergeerde systemen als “vooraf geïntegreerde door de leverancier gecertificeerde systemen met serverhardware, schijfopslagsystemen, netwerkapparatuur en elementaire systeembeheersoftware.”

Het onderzoeksbureau verdeelt de markt in drie segmenten. De gecertificeerde referentiesystemen en geïntegreerde infrastructuur maken het grootste deel van de koek uit, met 1,3 miljard dollar of 41,7 procent van de totale omzet. Jaar op jaar wordt hier wel een daling van 0,9 procent opgetekend.

Dell is de belangrijkste leverancier in dit segment, met een omzet van 641,3 miljoen dollar. Cisco/NetApp en HPE vervolledigen de wereldwijde top drie met respectievelijk 462 en 105,3 miljoen dollar.

Het segment van geïntegreerde platformen groeide jaar op jaar met 0,9 procent tot 641,2 miljoen dollar. Het vertegenwoordigt daarmee 20 procent van de totale markt. Oracle domineert dit segment met een marktaandeel van 55,6 procent, goed voor een omzet van 356,8 miljoen dollar.

Hyperconvergence

De markt van hypergeconvergeerde systemen, waarbij functies voor lokale opslag, bewerkingen en netwerkopslag worden gecombineerd in één softwareoplossing, is de sterkste groeier. Jaar op jaar steeg de omzet met 76,3 procent naar een totale waarde van 1,2 miljard dollar. Daarmee is dit segment goed voor 38,3 procent van de totale markt.

Ook hier zwaait Dell wereldwijd de plak met een omzet van 363 miljoen dollar. Nutanix volgt op een tweede plaats met 273 miljoen dollar. HPE en Cisco volgen op een gedeelde derde plaats met een omzet van respectievelijk 61 en 59,9 miljoen dollar.

IDC verdeelt de markt voor hypergeconvergeerde systemen ook op basis van de softwareleverancier. Dat geeft evenwel een erg gelijkaardig beeld. VMware – eigendom van Dell – staat op kop met een omzet van 456,3 miljoen dollar. Nutanix volgt op een tweede plaats met 398,7 miljoen dollar. HPE en Cisco volgen op een gedeelde derde plaats met respectievelijk 61,3 en 59,9 miljoen dollar.