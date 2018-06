Waymo heeft ‘groot aantal’ auto’s nodig voor Europese robot-taxidienst

Alphabet-dochter Waymo stelt dat het een “groot aantal” auto’s nodig heeft om zijn robot-taxidienst naar Europa uit te breiden. Dat zegt CEO John Krafcik tegen de Duitse krant Handelsblatt. Hij wil daarbij niet ingaan op wie de nieuwe auto’s zou moeten leveren.

Krafcik geeft aan dat tot nu toe al het aangekondigde van Waymo betrekking heeft op de Verenigde Staten. Zo zal het bedrijf de komende maanden met een zelfrijdende taxidienst komen in Phoenix, Arizona. Hiermee kunnen burgers via een app een autonome auto bestellen, waarbij een bestuurder niet nodig is.

Deze dienst zal binnen de VS verder uitgebreid worden, maar Europa lijkt voorlopig in de wachtkamer te zitten. Waymo heeft namelijk veel meer auto’s nodig om een dergelijke dienst te realiseren. Krafcik kan niet precies vertellen hoeveel, geeft hij tegenover de krant aan. “Het is een groot aantal”, aldus de directeur.

Rol van autofabrikanten

In Amerika zal Waymo auto’s gebruiken die gemaakt zijn door Fiat Chrysler en Jaguar Land Rover. De voertuigen komen met specifieke Waymo-functies, door middel van software maar soms ook hardware-upgrades. Krafcik wil voorlopig geheimhouden met welke autofabrikanten het bedrijf in gesprek is voor het leveren van wagens in Europa.

Recentelijk werden er bijvoorbeeld nog 62.000 zelfrijdende Fiat Chrysler-voertuigen toegevoegd aan de Waymo-vloot. Deze zullen later dit jaar nog in gebruik genomen worden.

Ook herhaalde hij dat de dienst waarschijnlijk niet het Waymo-merk zal dragen in ons continent. “In Europa zullen we een andere aanpak kiezen omdat ons merk daar niet bekend is. We zullen samenwerken met een Europees automerk”, aldus Krafcik. In Phoenix heet de taxidienst wel gewoon Waymo.