Fibonacci voorspelt het barsten van de bitcoinbubbel

Wie vandaag de wisselkoers van bitcoin grondig analyseert, zal zien dat het huidige aandeel op 5.890 dollar exact 23,6% is van de hoogste piek eind december vorig jaar. Dat percentage is heilig in het wisselkoerslandschap omwille van één man: Fibonacci.

Vandaag staan heel wat ogen op de wisselkoers van bitcoin, die een belangrijke nieuwe waarde bereikt. Wanneer de wisselkoers maar 23,6% waard is van zijn hoogste piek over een bepaalde periode, gaan er alarmbellen af op heel wat systemen. Onder traders doet dit onmiddellijk een belletje rinkelen als de Fibonacci-methode.

Fibonacci

Even een verduidelijking waarom Fibonacci met zijn cijferreeks opeens zo belangrijk is voor bitcoin. De rij van Fibonacci is bij heel wat mensen bekend: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … Telkens wanneer je in de rij het hogere door het lagere cijfer deelt, bekom je 1,618. Andersom is dat altijd 0,618. Deze ratio’s kunnen worden toegepast op heel wat natuurfenomenen, maar ook op beurs- en wisselkoersen.

Retracements, jargon voor correcties, gebeuren vaak op Fibonacci-percentages: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% en 100%. Tijdens een sterke stijging, mogelijk gemaakt door een trend of hype, kan er soms een correctie gebeuren waarbij het aandeel weer zakt naar 23,6% van de piekwaarde.

De Fibonacci-correctie is een bijzonder populaire tool onder technische traders om strategische plaatsen te identificeren voor transacties. Na een bijzonder sterke prijsdaling of -stijging kunnen deze percentages een houvast geven.

Self-fulfilling prophecy

Nu horen we je denken dat het misschien net een goeie timing is om in te stappen na een sterke daling. Soms wel, maar in dit geval volgens de Fibonacci-methode niet. Wanneer een prijsniveau overlapt met bijvoorbeeld een 200-dagen gemiddelde, dan krijgt het een ‘verstevigd’ niveau mee.

In het geval van bitcoin staat de 23,6%-lijn op 5.891,59 dollar en heeft het die waarde eind oktober 2017 ook bereikt. De komende drie dagen worden bijzonder belangrijk voor bitcoin. Traders wachten meestal een paar (werk)dagen af, afhankelijk van de gekozen instellingen van hun tool, voordat automatismen in werking treden. 5.891,59 dollar wordt dan de nieuwe ‘piek’ en 1.852,19 dollar de nieuwe onderkant.

Deze regel lijkt gek voor een buitenstaander, maar omdat heel wat traders volgens deze regels werken met hun tools, is het eigenlijk een self-fulfilling prophecy. Automatische tools starten met de koers te shorten (gokken op koersdaling), terwijl anderen hun cryptomunten snel verkopen voordat ze verder de diepte in glijden.

Het spreekt voor zich, wanneer bitcoin een nieuwe duik zou nemen richting 1.850 dollar, dat heel wat miners er de brui aan geven omdat het sop de kolen niet meer waard is. Andere cryptomunten kunnen ook onder druk komen, omdat bitcoin meestal een geleider is voor hen.

Afwachten of Fibonacci de bitcoinbubbel helemaal doet barsten.