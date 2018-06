De Persgroep lekt 350.000 e-mailadressen door hack

De Persgroep Nederland maakt bekend dat een database van zijn klantenservice gehackt is, met daarin zo’n 350.000 e-mailadressen. Hierin stonden onder meer antwoorden op prijsvragen en klachten van abonnees. De Persgroep krijgt deze berichten binnen via formulieren op de websites van het bedrijf.

Het gaat daarbij voornamelijk om regionale kranten, waaronder het Eindhovens Dagblad en de Stentor. Ook kranten zoals de Volkskrant en het Algemeen Dagblad vallen onder de Persgroep. In zijn korte mededeling laat het bedrijf niets los over mogelijke lekken bij dergelijke titels.

Gegevens

In een publieke reactie laat de Persgroep weten dat de gegevens financieel niet interessant zijn voor criminelen. Volgens het bedrijf wijst dit erop dat het iemand was die wilde kijken of hij gaten kon vinden, al gaat het om speculatie. Er is in ieder geval geen gevoelige informatie bemachtigd, zoals bankrekeningnummers, wachtwoorden of adressen.

Slachtoffers ontvangen een persoonlijk bericht met informatie over de hack en de gegevens die in onbevoegde handen zijn gekomen. Als een abonnee van de Persgroep dus niet getroffen is, ontvangt hij geen e-mail.

Vlak voor het weekend

Inmiddels heeft de Persgroep melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals wettelijk voorgeschreven. Het bedrijf maakt niets bekend over wanneer en hoe de database gehackt is. Het moment waarop het lek bekendgemaakt wordt, is in ieder geval wel twijfelachtig: vrijdagmiddag half 5. Door dit vlak voor het weekend te publiceren hoopt de Persgroep waarschijnlijk dat dit overwaait