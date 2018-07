Nieuwe WhatsApp-functie laat alleen beheerders berichten in groepschat sturen

WhatsApp introduceert een nieuwe functie, waarmee alleen de beheerders van een groepschat berichten kunnen sturen. Dit is handig voor gesprekken die gebruikt worden voor belangrijke mededelingen en informatie, bijvoorbeeld een leraar die ouders informeert of een groep waarin een manager zijn personeel op de hoogte brengt.

Een beheerder kan deze functie inschakelen door op groepsinformatie te klikken, waar de groepsinstellingen te vinden zijn. Hier valt te bepalen of alle deelnemers berichten kunnen verzenden of alleen de beheerders. In het geval van meerdere beheerders kunnen er meerdere personen berichten verzenden.

Na het inschakelen van de functie kunnen reguliere deelnemers dus niet meer reageren in de groepschat, dit zal indien gewenst door middel van een privébericht moeten. WhatsApp wil zo overzichtelijke groepsgesprekken bieden waar dat nodig is. Later zijn de instellingen aan te passen, zodat mensen weer kunnen reageren.

Overigens is WhatsApp niet de eerste die een dergelijke mogelijkheid biedt. In Telegram konden al wel zulke groepsgesprekken aangemaakt worden. Sommige gebruikers vonden dit dan ook een goed idee en keken uit naar een vergelijkbare functie in WhatsApp.

Nieuwe functies

De nieuwe functionaliteit lijkt onderdeel van een reeks optimalisaties voor WhatsApp-groepen. Zo werd onlangs de functie toegevoegd om te bepalen wie het groepsonderwerp, -afbeelding en -omschrijving kunnen wijzigen: iedereen of alleen de beheerder. Deze mogelijkheid is in hetzelfde instellingenmenu aan te passen als de nieuwe functie.