VMware updatet Pivotal Container Service met nieuwe Kubernetes-versie

VMware en zusterbedrijf Pivotal Software komen met een update voor hun gezamenlijk ontwikkelde Pivotal Container Service (PKS)-oplossing. De nieuwe release, PKS 1.1, is gebaseerd op het recente Kubernetes 1.10 en komt met een reeks features.

De dienst helpt organisaties om eenvoudig software containers te maken, waarin applicaties gebundeld zijn om waar dan ook te draaien. Ze zijn in te zetten in public- en private clouds. PKS vertrouwt voor het beheer van die containers op het open-source containerorkestratieplatform Kubernetes.

Specifiek wordt er gebruikgemaakt van het open-source project Kubo voor Kubernetes-management. Kubo brengt de BOSH-technologie van Pivotal naar Kubernetes. Hiermee kunnen enterprises applicaties migreren van en naar Google Cloud Platform en VMware vSphere.

Nieuwe functies

In de aankondiging van de nieuwe versie spreekt VMware over een speciaal ontwikkelde containeroplossing om Kubernetes operationeel te maken voor multi-cloud enterprises en service providers. “PKS kan het inzetten en beheren van Kubernetes-clusters significant versimpelen, met day 1 en day 2 operations-support”, aldus VMware.

De nieuwe versie voegt nieuwe integratie met VMware Log Insight toe, wat de activiteiten en het beheer versimpelt. Voor gebruikers resulteert dit in meer zichtbaarheid op containers die gebruikmaken van het platform, via traceer- en monitoring-features. Dit is mogelijk vanwege intelligente data-tagging.

Anderzijds resulteert de update in de integratie van VMware’s open-source containerregister Harbor. Hiermee kunnen gebruikers hun container images veiliger beheren en inzetten. Momenteel staat Harbor op de radar om een Cloud Native Computing Foundation-gehost project te worden. Bovendien introduceert PKS 1.10 voor het eerst ondersteuning voor meerdere availability zones.

Beschikbaarheid

Google kondigde eind mei Kubernetes Engine 1.10 aan, de versie die bekende problemen adresseert. Denk daarbij aan veiligheid, logmogelijkheden en het monitoren van web-native applicaties. Ook brengt het een nieuwe functie onder de noemer Shared Virtual Private Cloud (VPC) met zich mee. Inmiddels zijn bedrijven dus al aan de slag gegaan met de nieuwe versie. PKS 1.10 is namelijk per direct beschikbaar.