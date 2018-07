Kom woensdag en donderdag naar speciale crypto-conferentie in Amsterdam

Echte liefhebbers van cryptovaluta hebben nog altijd vertrouwen in de munten, in Nederland is dat niet anders. In ons land wordt maandelijks namelijk Bitcoin Wednesday georganiseerd, waar de “digitale currency revolutie” centraal staat. Aanstaande woensdag viert Bitcoin Wednesday zijn vijfjarig bestaan en pakt daarom groots uit.

Normaliter vindt de conferentie plaats op de eerste woensdag van de maand, maar dit keer wordt dat verlengd met nog een dag. Zodoende kunnen bitcoin-liefhebbers twee dagen hun enthousiasme met elkaar delen. Het programma bestaat uit presentaties, workshops en keynotes.

Verschillende spelers uit het bitcoin-landschap komen naar het event. Zo zal onder andere bitcoin-pionier Amir Taaki op 4 juli en 5 juli op het event zijn. Hij werd bekend door de eerste alt-bitcoin implementatie te ontwikkelen, en wel libbitcoin. Deze heeft volgens Bitcoin Wednesday de snelste blockchain-database in vergelijking met alternatieven.

De conferentie vindt plaats in Baut in Amsterdam, voor velen een centrale plek. Het adres is Spaarndammerstraat 460. Techzine-members kunnen via de website (klik hier) voor 59 euro tickets kopen, waarbij de speciale code cryptopeeps-010 korting geeft. De verwachting is dat deze tickets binnen een paar dagen op zijn. Aan de deur kost een ticket 200 euro.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Bitcoin Wednesday.