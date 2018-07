Oracle verleidt fintech met innovatieprogramma in Brussel

Oracle kiest voor Brussel als Europese hub van zijn Fintech Innovation Program. Het gaat een samenwerking aan met de accelerator B-Hive om beloftevolle fintechbedrijven naar zich toe te trekken.

Oracle is een belangrijke technologische leverancier van het bank- en verzekeringswezen. Nagenoeg elke bank ter wereld doet voor een groot deel van de bedrijfskritieke infrastructuur beroep op de diensten van de platformleverancier. Toch was er tot voor kort amper of geen voeling met de fintech-sector, waarin vandaag meer dan 7.000 bedrijven actief zijn.

De technologiereus zette daarom enkele jaren geleden een afdeling op die zich precies daarop toespitst, zo vertelt Rik De Deyn, Senior Director Banking Innovation bij Oracle, aan Techzine. “De afdeling functioneert zelf als een start-up binnen Oracle”, legt De Deyn uit. “We gaan op zoek naar interessante start-ups in fintech om mee samen te werken en hen te ondersteunen. Na de eerste positieve resultaten, willen we het programma nu versnellen door met B-Hive samen te werken.”

Brussel

B-Hive Europe is een fintechplatform dat grote banken, verzekeraars en marktinfrastructuurpartijen samenbrengt om gemeenschappelijke innovatie-uitdagingen aan te pakken en bruggen te bouwen voor start-ups en scale-ups. “Als onze strategische partner voor cloudinfrastructuur verwelkomen we de kennis van Oracle om onze start-ups en scale-ups een hoger niveau van enterprise-readiness, beveiliging en schaalbaarheid te helpen bereiken”, zegt Fabien Vandenreydt, Executive Chairman bij B-Hive.

Oracle zal extra Europese medewerkers en middelen inzetten voor het opzetten van commerciële relaties met fintechs en innovatieve digitale banken. De keuze viel op Brussel vanwege de centrale ligging in Europa. “Brussel is vanuit de meeste Europese financiële hubs makkelijk bereikbaar. Bovendien ligt de stad dicht bij de Europese Commissie en is het een ideale locatie om fintech-innovators en financiële instellingen samen te brengen”, zegt De Deyn.

Vertrouwen

Met het innovatieprogramma biedt Oracle niet alleen technische ondersteuning aan jonge fintechbedrijven. Het geeft banken die overwegen om met deze bedrijven in zee te gaan ook het vertrouwen van een stabiele technologische partner.

“Van zodra je fintech, de regulator, een accelerator en big tech samenbrengt, beginnen ideeën te bruisen. Ons werk met B-Hive Europe zal er ongetwijfeld toe leiden dat banken en verzekeraars sneller in staat zijn om te innoveren, en tot een versnelde commercialisering voor fintechs”, besluit De Deyn.