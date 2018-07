Bitcoin-pionier Amir Taaki en Silvio Micali van MIT spreken op Bitcoin Wednesday

Bitcoin Wednesday, een maandelijkse conferentie in Nederland over de “digitale currency revolutie”, viert deze week zijn vijfjarig bestaan en dat wordt gevierd. De conferentie vindt normaliter plaats op de eerste woensdag van de maand, maar dit keer wordt dat verlengd met nog een dag. De organisatie vult dit aan met interessante presentaties, workshops en keynotes.

Zo zal Silvio Micali van MIT op 4 juli en 5 juli aanwezig zijn. Tijdens Bitcoin Wednesday presenteert hij Algorand. Deze blockchain-technologie introduceert een nieuwe manier om een nieuwe block aan de ledger toe te voegen, waardoor de transactie direct goedgekeurd kan worden. Deze oplossing kenmerkt zich ook door op een erg veilige manier behoorlijk schaalbaar te zijn.

Een andere spreker waarvoor crypto-liefhebbers naar Bitcoin Wednesday gaan komen, is Amir Taaki. Deze bitcoin-pionier werd bekend door de eerste alt-bitcoin implementatie te ontwikkelen, genaamd libbitcoin. Volgens Bitcoin Wednesday heeft deze de snelste blockchain-database in vergelijking met alternatieven.

Dit is een greep uit de groep sprekers die de conferentie interessant zullen maken. Zo komen bijvoorbeeld ook Paul Sztorc (Research Director bij Tierion) en Phil Zimmerman (de maker van PGP) naar Bitcoin Wednesday. De volledige lijst met sprekers vind je door hier te klikken.

Kaartjes

De conferentie vindt plaats in Baut in Amsterdam, voor velen een centrale plek. Het adres is Spaarndammerstraat 460. Techzine-members kunnen via de website (klik hier) voor 59 euro tickets kopen, waarbij de speciale code cryptopeeps-010 korting geeft. De verwachting is dat deze tickets binnen een paar dagen op zijn. Aan de deur kost een ticket 200 euro.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met Bitcoin Wednesday.