Apple Maps wordt veel gedetailleerder dan eerst

Apple Maps was zes jaar geleden bij lancering bepaald geen perfecte dienst. Sterker nog, de dienst bleek niet compleet en kon mede daardoor niet goed concurreren met Google Maps. Maar daar komt wat Apple betreft nu verandering in. Met de volgende bèta van het mobiele besturingssysteem iOS begint Apple met het drastisch verbeteren van de dienst.

Dat meldt Eddy Cue, die momenteel de leiding heeft over de Maps-afdeling binnen Apple, tijdens een uitgebreid vraaggesprek met de site TechCrunch. Volgens Cue is er de afgelopen vier jaar een intens traject ingezet binnen Apple, in een poging om de Maps-dienst flink te verbeteren.

Compleet vernieuwd

Toen Apple zijn Maps-dienst lanceerde, deed het bedrijf dat in samenwerking met allerlei databedrijven, waaronder OpenStreetMap en TomTom. Dat was nodig, omdat Apple zelf niet genoeg gegevens ter beschikking had voor de lancering van zo’n kaartendienst. De afgelopen vier jaar is er echter flink geïnvesteerd in het verzamelen van eigen gegevens.

Apple heeft onder meer met behulp van data verzameld met iPhones, een vloot van auto’s met sensoren en camera’s en satellieten, de Maps-dienst opnieuw vormgegeven. Voorlopig worden de updates enkel naar de Verenigde Staten gebracht, maar uiteindelijk moeten ze naar alle landen in de wereld komen. Dat kan een lang proces worden, want in eerste instantie lanceert het vernieuwde product in San Francisco, om tegen de herfst uit te breiden naar heel Noord-Californië.

Meer data verzamelen

Het vernieuwde Maps moet ook een beter en vernieuwd ontwerp krijgen. Zo is het bedoeling dat Maps responsiever wordt tegen bijvoorbeeld veranderingen in wegennetwerken. Ook is het de bedoeling dat het geheel “visueel rijker” wordt, afhankelijk van de context waarin naar een kaart gekeken wordt. Zodoende is het de bedoeling dat zelfs voetgangerspaden te zien zijn in de vernieuwde dienst.

Opvallend is dat er voor de dienst ook gebruik is gemaakt van de reisgegevens die met iPhones verzameld zijn. Cue benadrukt dat dit op een privacyvriendelijke manier plaatsvindt, waarbij gegevens nooit tot individuen te herleiden zijn. Ook is er nooit een complete reis van begin tot eind gevolgd.

Ingangen vinden

Met behulp van precies deze gegevens, kan Apple bijvoorbeeld de ingang van gebouwen precies weergeven. Neem een stad als San Francisco, waar veel grote bedrijven kantoren hebben. “Daar zijn adressen, waar de adresnaam naar een bepaalde straat verwijst, maar de ingang van een kantoor aan een andere straat ligt,” aldus Cue. Volgens hem is dat omdat bepaalde bedrijven graag “de betere straatnaam” willen hebben. In het nieuwe Maps is dit ook ingebouwd, zodat mensen ook makkelijk bij de ingang van een gebouw komen.

De nieuwe versie van Maps is tot slot op veel manieren gedetailleerder. Zo zijn onder meer grasvelden, bomen en gebouwen veel beter te zien. De nieuwe versie van Apple Maps richt zich eerst op de Verenigde Staten en zal op een zeker moment ook naar andere delen van de wereld komen. Op welke termijn is niet zeker; het is namelijk ook niet bekend wanneer de VS helemaal bedekt zijn.