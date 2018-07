‘Cloud als term in 2025 mogelijk uitgestorven’

De term ‘cloud’ zal vanaf 2020 steeds minder gebruikt worden, waardoor we het begrip in 2025 mogelijk zelfs niet meer gebruiken. Voor veel professionals is werken met de cloud inmiddels zo vanfzelfsprekend dat de term overbodig begint te raken, blijkt uit onderzoek onder 500 Europese IT-besluitnemers van Citrix.

Volgens 42 procent van de Nederlandse IT-specialisten wordt vanaf 2025 niet meer over de cloud gesproken, 14 procent denkt dat in 2020 al over is. Van de Nederlandse IT-besluitnemers die uit gaan van 2025 denkt 55 procent dat we vooral nog zullen praten over de functionaliteit die de cloud mogelijk maakt, in plaats van over de cloud zelf. 39 procent denkt dat werknemers het tegen die tijd alleen nog hebben over cloud-applicaties als Salesforce, maar dat de vraag waar de data staat dan geen gespreksonderwerp meer is.

Volgende generatie

Tegelijkertijd werd ook onderzoek uitgevoerd onder 500 Nederlandse jongeren in de leeftijd van 12 tot 15 jaar, om na te gaan hoe die generatie tegen cloud-technologie aankijkt. Drie op de tien (35 procent) zegt geen idee te hebben wat de computerterm cloud eigenlijk betekent. Van de overige groep heeft een derde niet meer dan een vaag begrip, zoals “een computer in de lucht”.

Buiten de ICT-klassen op school gebruikt 93 procent zelden tot nooit de term. Toch speelt de cloud wel een belangrijke rol in hun leven. 60 procent van de 12- tot 15-jarige kinderen in Nederland beseft dat hun foto’s en muziek in de cloud worden bewaard, terwijl 36 procent aangeeft dat ze de cloud gebruiken om data met vrienden te delen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om foto’s, muziek of werkstukken voor school.

Acceptatie

Citrix stelt ook vast dat drie van de vijf grote organisaties in Nederland op dit moment al meer dan de helft van hun data opslaan in de cloud. Dat is aanzienlijk meer dan bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, met respectievelijk 51 procent, 45 procent en 38 procent. Toch blijft 43 procent van de Nederlandse bedrijven nog data on-premise opslaan en verwerken.

Daarom blijft het noodzakelijk de voordelen van de cloud beter in de organisatie onder de aandacht te brengen, met name op bestuursniveau. Volgens 45 procent van de Nederlandse IT-besluitvormers is het eigen middenkader niet goed op de hoogte van de cloud. Voor bestuursleden ligt dat percentage nog hoger, namelijk 57 procent.