Plantronics rondt overname Polycom voor 2 miljard dollar af

Plantronics heeft na een eerder akkoord de overname van Polycom definitief afgerond. Voor de acquisitie betaalt Plantronics 2 miljard dollar, wat momenteel neerkomt op zo’n 1,7 miljard euro. Op deze manier wil de kopende partij het breedste portfolio endpoints in Unified Communications and Collaboration (UCC) bieden.

De deal bestaat uit 1,638 miljard dollar in contanten en 6,352 miljoen Plantronics-aandelen. Hierdoor zal Triangle Private Holdings II LLC ongeveer 16 procent van Plantronics bezitten, aangezien dit de grootste investeerder van Polycom was. Ook zullen twee kandidaten van Siris Capital Group, dat gelieerd is aan Triangle, onderdeel uit gaan maken van de raad van bestuur. Het gaat om medeoprichter Frank Baker en Executive Partner Daniel Moloney.

Vanuit Polycom zullen eveneens verschillende bestuurders posities binnen Plantronics gaan vervullen. Onder andere CMO Amy Barzdukas gaat aan de slag als vicepresident, terwijl ook bestuurders als Tarun Loomba, Navin Mehta en Shantanu Sakar op werk binnen Plantronics kunnen rekenen.

Nieuwe mogelijkheden

Door de overname komen twee grote spelers binnen de markt samen. Zelf zegt de koper hierover voortaan de meeste uitgebreide en uiteenlopende mogelijkheden en services te willen bieden om (op afstand) te communiceren en samen te werken. “Van headsets, software en telefonie tot audio- en videoconferenties, analyses en services, alles is nu onder één dak samengebracht”, aldus Plantronics.

Ook ziet de kopende partij er nieuwe kansen bij komen in de UCC-industrie, die zo’n 39,9 miljard dollar waard is. De industrie wordt aangedreven door innovatie in video en audio, waarbij groeikansen ontstaan door data analytics en insight services. In het algemeen moet Polycom dan ook de diensten van Plantronics uitbreiden, wat leidt tot een duidelijke aanwezigheid in management- en analytics services.

Streven gehaald

Eind maart bereikten de twee partijen overeenstemming voor een overname, waarbij de verwachting uitgesproken werd om de deal in het derde kwartaal af te ronden. Die doelstelling is dus ruim op tijd gehaald.