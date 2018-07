Rabobank laat eerste klanten gebruikmaken van blockchain-platform we.trade

De Rabobank heeft de eerste klanten live transacties laten uitvoeren via we.trade. Dit Europese handelsplatform op basis van blockchain-technologie vereenvoudigt internationale handelstransacties. Het is vooral bedoeld voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) met internationale ambities.

Klanten van aangesloten banken, in totaal negen banken uit elf Europese landen, lopen dankzij het platform minder risico’s bij internationale handel. Groepsdirecteur Bart Leurs (Digital Transition Office) geeft aan dat alle transacties digitaal beheerd worden. Door de transparantie van we.trade is het voor aangesloten banken makkelijker financiering en garanties te bieden.

Voor de totstandkoming van we.trade is er gebruikgemaakt van het IBM Blockchain Platform. Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Societé Generale en UniCredit werkten hiervoor samen.

Werking

Het platform verbindt bij een handelstransactie betrokken partijen met elkaar. Zakelijke partners kunnen elkaar vinden op het platform en transacties afsluiten. Na het elkaar opzoeken zijn ze in staat om handelsgegevens, zoals leveringsdatum en betalingsdatum, in te vullen.

Indien gewenst kan een bankproduct via het platform aangevraagd worden. Nadat de gegevens ingevoerd zijn, ontvangen de banken van klanten het verzoek om de transactie af te wikkelen. Als aan de voorwaarden van het smart contract op de blockchain is voldaan, wordt de betaling automatisch uitgevoerd.

We.trade ziet in de eerste transacties het bewijs dat het platform een robuuste en commercieel haalbare propositie is. Het realiseert niet alleen een technische oplossing, ook wordt een samenwerking tussen meerdere banken tot stand gebracht en de connectiviteit van het handelsecosysteem vergroot. Hierna staat het verkrijgen van buy-in van extra banken en hun klanten in Europa en daarbuiten op de planning.