Google geeft app-ontwikkelaars sleutel tot jouw Gmail-inbox

In een nieuw rapport blijkt dat honderden app-ontwikkelaars toegang hebben tot jouw Gmail-berichten wanneer je inschrijft op bepaalde diensten. In een tijd dat Facebook onder vuur staat door Cambridge Analytica, wordt nu de vraag gesteld of dit allemaal nodig is.

Het was The Wall Street Journal dat de kat aan de bel bond gisteren. Volgens de krant kunnen werknemers van honderden softwareontwikkelaars privémails lezen van Gmail-gebruikers. Google heeft een jaar geleden beloofd om niet langer de inbox van Gmail-gebruikers te scannen, maar bedrijven blijven het doen.

Inbox scannen

Het zijn vooral e-mailgebaseerde diensten, automatische reisplanners en online prijsvergelijkers die jouw Gmail-inbox scannen. Belangrijk detail: je moet je vooraf wel inschrijven op deze diensten voordat ze in je inbox kunnen loeren.

Honderden app-ontwikkelaars scannen deze inboxen elektronisch om hun programma’s te voeden, maar volgens het rapport van de WSJ worden bepaalde mails ook gelezen door werknemers. Het is voorlopig nog wachten op een reactie van Google hierrond.

Voor iedereen moord en brand schreeuwt: dit is niet nieuw en de toegang tot inboxen wordt ook door andere online e-maildiensten verleend. Bij elke inschrijving van zo’n dienst staat er expliciet bij dat het jouw e-mail zal lezen en in sommige gevallen zelfs verzenden of verwijderen.

Dagelijkse kost

Langs de kant van Google moeten app-ontwikkelaars die deze functie willen integreren, eerst een aantal testen doorlopen door Google. Zo is de zoekgigant zeker dat de privacy van de gebruikers wordt gegarandeerd. Dat zou genoeg moeten zijn, maar het nieuwe rapport toont dat werknemers toch tussen privéberichten grasduinen.

WSJ sprak daarover met Mikael Berner, CEO van Edison Software. Deze Gmail-ontwikkelaar biedt een mobiele app aan om mails te organiseren en laat aan de krant weten dat honderden e-mails van Gmail-gebruikers worden gelezen door werknemers om nieuwe functies te kunnen bouwen in de app. Een andere partij laat weten dat het voor hen dagelijkse kost is om door privéberichten te scannen van Gmail-gebruikers.

Enerzijds is het storend om te weten dat zoiets gebeurt en dat Google hier zwaar de fout in gaat, maar anderzijds bieden andere emaildiensten ook de inhoud van inboxen aan app-ontwikkelaars. Volgens de krant staat er echter nergens in de gebruikersovereenkomsten dat e-mails mogen worden gelezen door individuen.

UPDATE 04/07 8u30: Google heeft intussen gereageerd. Lees het volledige verslag hier.