Facebook geeft ontwikkelaars minder toegang tot persoonsgegevens

Facebook lijkt zich gerealiseerd te hebben dat de vele schandalen rond privacy op het netwerk niet bepaald positief zijn geweest. En dus onderneemt het bedrijf van CEO Mark Zuckerberg allerhande initiatieven in een poging het tij te keren.

Vandaag is er een stel wijzigingen doorgevoerd in de API die de toegang die ontwikkelaars tot gebruiksgegevens hebben verandert. Er gelden nu meer beperkingen voor de toegang van ontwikkelaars tot de gegevens van Facebook-leden. Dat is niet het enige; Facebook vraagt nu ook van sommige API’s dat ontwikkelaars veel verdergaande permissies aanvragen en andere API’s verliezen in hun geheel toegang tot de data.

Wijzigingen op een rij

Facebook verandert daarvoor een boel van zijn API-regels. Zo wordt de Graph API Explorer APP per direct gedegradeerd en is het de bedoeling dat op 1 oktober de Profile Expressions Kit ook minder toestemmingen krijgt. Dat laatste omdat er niet zoveel gebruik van gemaakt werd.

Ook de Media Solutions API’s, die door mediabedrijven gebruikt worden voor bijvoorbeeld het vragen van kijkers om hun mening rond televisieuitzendingen, krijgt te maken met restricties. Zo is er minder toegang tot de publieke content van de pagina van een gebruiker en de dingen die de betreffende persoon geplaatst heeft. Veel aan media gerelateerde API’s worden op 1 augustus geheel afgesloten, waaronder Topic Search, Topic Insights, Topic Feed en de Public Figure API’s.

Ook de Pages API krijgt te maken met wijzigingen. Apps die daar gebruik van maakten moeten voortaan speciale permissies krijgen, die via een apart proces aangevraagd kunnen worden. Datzelfde gaat gelden voor de Live Video Ads Retrieval API.