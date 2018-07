HTC ontslaat kwart personeel van zijn smartphonedivisie

De Taiwanese smartphonefabrikant HTC was ooit toonaangevend. Wereldwijd behoorden de toestellen van het bedrijf tot de best verkochten van de industrie. Maar de afgelopen jaren zette een daling in, die het bedrijf niet heeft weten om te keren.

Vandaag melden diverse media dat HTC overweegt flink wat mensen van de smartphonedivisie te ontslaan. Naar het schijnt zou bijna een kwart van het personeel dat aan de ontwikkeling van telefoons werkt ontslagen worden – ruim 1.500 mensen. Het is bepaald niet de eerste keer dat HTC mensen de laan uit stuurt omdat het te maken heeft met kwakkelende verkopen van smartphones.

Omzetdaling tegengaan

HTC zou deze zet overwegen om de dalende omzet die het uit smartphones behaalt om te keren. De fabrikant hoorde ooit tot de top tien smartphonefabrikanten van de wereld, maar is door de concurrentie met bedrijven als Samsung, LG, Apple en diverse Chinese bedrijven flink teruggezakt.

In een statement laat HTC weten dat de ontslagronde volgt uit een poging om de “resources in de hele organisatie opnieuw te richten”. Daardoor zouden de werknemers flexibeler kunnen – en moeten – werken, en kan het bedrijf efficiënter aan de productie van telefoons werken. De bedoeling is om de ontslagronde in september af te ronden.

Deal met Google

Eerder al sloot HTC een deal met Google, waarbij het ruwweg 2.000 werknemers overplaatste naar Google’s moederbedrijf Alphabet. Op die manier zou het bedrijf 1,1 miljard dollar verdiend hebben. Tegelijk zag het bedrijf daarmee wel belangrijke onderdelen voor de productie van smartphones in handen van Google vallen. Onder meer de fabricage van onderdelen en belangrijke designmedewerkers werken nu voor Google.

Overigens daalde de omzet van HTC afgelopen jaar met 55,5 procent. Die daling zit vooral in de smartphonetak van het bedrijf. De divisie die zich bezighoudt met virtual reality zou het een stuk beter doen. Naar het schijnt wil HTC daar dan ook meer nadruk op leggen de komende tijd en verder vooral met toptelefoons blijven komen.