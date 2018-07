Topbestuurder Diane Bryant verlaat na enkele maanden Google Cloud

Google Cloud-COO Diane Bryant verlaat het bedrijf zeven maanden na haar aantreden. Dat meldt Business Insider na een bevestiging. Het is onbekend waarom Bryant precies vertrekt, maar gezien haar verleden bij Intel roept de situatie op z’n minst vragen op.

De topbestuurder werkte maar liefst 32 jaar voor Intel, waar ze aan het eind van haar dienstverband de Data Center Group leidde. Deze divisie wist in 2016 nog een omzet van 17 miljard dollar te boeken, wat voor Intel resulteerde in groei tijdens een periode waarin de pc-markt juist kromp. Ook deed ze binnen de chipmaker ervaring op als CIO.

Google Cloud wilde Bryant graag aan boord halen, om haar kennis en ervaring in te zetten voor het bereiken van meer CIO’s en het opvoeren van de enterprise sales. Voorlopig wordt Google Cloud namelijk gezien als de nummer drie cloudprovider, achter nummer één Amazon Web Services en nummer twee Microsoft Azure.

Opvolger van Krzanich?

Het moment waarop Bryant de cloudprovider verlaat, is enigszins opmerkelijk. Intel is na het opstappen van Brian Krzanich als CEO namelijk op zoek naar een vervanger. Hij ging weg bij het bedrijf wegens een relatie met een medewerker. Binnen Intel is het niet toegestaan om als manager een relatie te hebben met ondergeschikten.

Volgens berichtgeving van Fortune wordt er voor de opvolging gedacht aan voormalig Intel-bestuurders. Bryant zou daarbij één van de kandidaten zijn. Business Insider vroeg daarom zowel Bryant zelf als Intel om een reactie na haar vertrek bij Google Cloud. Vanuit beide partijen ontving de website vooralsnog geen reactie.

In haar tijd bij Intel werd de topvrouw gezien als één van de drie invloedrijkste bestuurders binnen het bedrijf. Begin vorig jaar kwam daar verandering in, toen ze wegens familieomstandigheden een stapje terug deed. Het zou aanvankelijk gaan om een vertrek van zes tot acht maanden, maar na een periode van stilte ging ze bij Google Cloud aan de slag.