PayPal rondt verkoop 7 miljard dollar aan consumentenleningen aan Synchrony af

In november 2017 maakte PayPal bekend dat het 5,8 miljard dollar aan leningen van consumenten zou verkopen aan Synchrony Financial. Dat was onderdeel van een uitbreiding van de algehele samenwerking tussen de twee bedrijven. Vandaag blijkt dat de deal afgerond is.

Uiteindelijk heeft Synchrony zo’n 7,6 miljard dollar aan leningen overgenomen, waaronder de complete Amerikaanse kredietportfolio van PayPal. De totale waarde van de consumentenkredieten bedraagt 6,8 miljard dollar en er is ook nog eens 0,8 miljard dollar aan andere kredieten van ongespecificeerde derde partijen verkocht. PayPal ontving zo’n 6,9 miljard dollar op het moment van van afronding.

Samenwerking tot 2028

De twee bedrijven werken al sinds 2004 samen en bieden creditcards onder de naam van PayPal aan. Die stellen gebruikers van de online betaaldienst ertoe in staat om online een in fysieke winkels te shoppen. Als onderdeel van de deal rond consumentensolvabiliteit, hebben de twee bedrijven besloten het programma rond de gezamenlijke creditcard tot in elk geval 2028 te verlengen.

Daarnaast is Synchrony nu de enige onderneming die in de Verenigde Staten meedoet met het PayPal Credit online consumentenfinancieringsprogramma. Door de overname van de leningen, verliest PayPal overigens wel de rente inkomsten, maar dat was al onderdeel van een breder plan.

Nieuw geld

PayPal zocht namelijk een manier om miljarden aan cash vrij te maken, om het bedrijf op nieuwe manieren te laten groeien. Daarbij wordt vooral gezocht naar manieren om extra geld te verdienen. En dat is ook wel nodig, want PayPal heeft de afgelopen maanden flink wat geld uitgegeven.

In mei nam het bijvoorbeeld nog voor 2,2 miljard dollar iZettle over in juni kocht het voor 400 miljoen dollar Hyperwallet én Simility voor nog eens 120 miljoen dollar. Deze verkoop aan Synchrony is al in het tweede kwartaal van 2018 afgerond. Daarmee kan PayPal in elk geval nieuwe overnames doen, om zijn zaken nog meer uit te breiden.