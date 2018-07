Tijdelijke ontheffing voor Amerikaans handelsverbod op ZTE

Het lijkt wel goed te komen met het Chinese ZTE. Dat heeft nu een tijdelijke ontheffing van de Amerikaanse overheid gekregen, zodat het bestaande netwerken kan onderhouden. Dat in afwachting van het moment waarvan we allemaal weten dat het gaat komen: de volledige ontheffing van het verbod op leveringen in de Verenigde Staten.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van berichtgeving binnen de Amerikaanse overheid. ZTE maakt onder meer smartphones en netwerktoepassingen, maar kreeg te maken met een verbod nadat het bepaalde managers die deals met Iran en Noord-Korea hadden gesloten weigerde te straffen.

Tijdelijke ontheffing

Reuters meldt nu dat er sprake is van een tijdelijke ontheffing die gegeven wordt door het Amerikaanse handelsministerie. De ontheffing geldt van 2 juli tot en met 1 augustus. Daardoor kan de tweede grootste telecomfabrikant van China bestaande netwerken onderhouden en mag het tegelijk consumentenondersteuning bieden voor contracten die vóór 15 april ondertekend zijn. Ook staat de ontheffing toe dat er beperkte transacties plaatsvinden tussen ZTE en zijn klanten.

In ruil voor deze tijdelijke ontheffingen, doet ZTE enkele nieuwe concessies. Het bedrijf heeft in elk geval acht managers moeten ontslaan en er zullen er nog meer volgen. Tegelijk betaalt het bedrijf 1 miljard dollar boete aan de Verenigde Staten en wordt er vierhonderd miljoen dollar in een geblokkeerde account gestoken om weer zaken te mogen doen met Amerikaanse bedrijven.

Voortvarend te werk

Dat ZTE weer zaken mag doen met Amerikaanse bedrijven is cruciaal voor de Chinese onderneming. Ruwweg een derde van de componenten die ZTE nodig heeft voor zijn apparatuur wordt gemaakt door Amerikaanse ondernemingen. Precies dat maakt het noodzakelijk voor het bedrijf om nog in de Verenigde Staten actief te mogen zijn.

ZTE heeft volgens de bronnen van Reuters voortvarend gehandeld tot nu toe. Het zou de betaling van 1 miljard dollar al gemaakt hebben, maar moet de 400 miljoen dollar nog in de losse rekening steken. Al die zaken zijn hard nodig, want het bedrijf zag sinds de Amerikaanse overheid een handelsverbod oplegde zijn waarde met 11 miljard dollar afnemen.