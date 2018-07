Baidu presenteert eigen chip Kunlun voor AI-toepassingen

De Chinese zoekgigant Baidu heeft een nieuwe op kunstmatige intelligentie gerichte processor onthuld, die het Kunlun heeft gedoopt. Kunlun is er volgens het bedrijf toe in staat om zowel datacenter- als edge-workloads te verwerken en bevat de 818-300 training chip en de 818-100 voor inference.

Het bedrijf stelt dat het in 2011 begon met de ontwikkeling van een field-programmable gate array AI-accelerator, en dat Kunlun bijna dertig keer zo snel is als die eerste versie. De betreffende nieuwe processor wordt gemaakt met het 14nm-procedé van het Zuid-Koreaanse Samsung, biedt een geheugenbandbreedte van 512GBps en 260 tera-operations per seconde op 100 watt.

Toonaangevende AI-chip

In zijn aankondiging stelt Baidu dat Kunlun het complete AI-ecosysteem van Baidu omvat. Dat omvat AI-scenario’s zoals search ranking en deep learning frameworks als PaddlePaddle. Wat Baidu zelf betreft, stelt de “jarenlange ervaring in het optimaliseren van de prestaties van AI-diensten en -frameworks” het er goed toe in staat een “toonaangevende AI-chip” te ontwikkelen.

Kunlun ondersteunt niet alleen de algemene gebruikte open-source deep learning algoritmes, maar ook een brede variëteit aan AI-toepassingen. Denk daarbij aan stemherkenning, search ranking, natural language processing, autonoom rijden en “grootschalige aanbevelingen”.

Minder afhankelijkheid

Naar het schijnt is de Chinese overheid een grote investeerder in dit project van Baidu. Het land wil niet zo afhankelijk zijn van Amerikaanse producten en componenten en probeert daarom zijn eigen technische industrie en dan vooral de onderzoekssector te stimuleren. Recent bleek nog hoe groot de afhankelijkheid van het land van de Verenigde Staten is. ZTE kreeg te maken met een handelsverbod met Amerikaanse bedrijven en dreigde daar als tweede grootste chipmaker van China aan onderdoor te gaan.

Om die reden probeert China de eigen technologische industrie flink te stimuleren. De bedoeling is dat in 2025 zo’n 40 procent van alle chips die het land nodig heeft door Chinese bedrijven ontwikkeld en geproduceerd worden.