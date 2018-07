Samsung Galaxy Note 9 krijgt bluetooth stylus voor extra flexibiliteit

Op 9 augustus gaat Samsung officieel de Galaxy Note 9 voorstellen op een wereldwijd Unpacked-event. De eerste lekken zijn alvast binnen, dit keer specifiek over de stylus. Die zou bluetooth-functionaliteit meekrijgen, wat heel wat mogelijkheden biedt.

Heel lang moeten we niet meer wachten voordat Samsung alle details bekend maakt over de nieuwe Galaxy Note 9. Op 9 augustus is er een groot Unpacked-event waar de smartphonegigant het toptoestel wereldkundig maakt. Zoals bij elke topsmartphone mogen we verschillende lekken verwachten in aanloop naar de aankondiging. De stylus bijt vandaag de spits af.

FCC-keuring

Een passage langs Amerikaans regulator FCC toont dat de iconische S-Pen stylus deze keer bluetooth functionaliteit meekrijgt. Dit betekent dat de knop op de stylus veel meer kan dan enkel een extra functie om mee te schrijven. Niet toevallig is die knop ook de focus van de uitnodiging voor het Unpacked-event.

Zo’n bluetooth S-Pen kan heel wat voordelen hebben, maar vanaf hier gaan we speculeren. Je zou een stopwatch kunnen controleren, muziek veranderen, foto’s nemen of je telefoon opnemen en inleggen. Wie weet zou je zelfs met de S-Pen kunnen bellen mocht er een microfoon en luidspreker in zitten, ook al lijkt ons dat iets te vergezocht.

Geruchten

Bluetooth zou er ook voor kunnen zorgen dat je je stylus sneller kan terugvinden door het bereik te tonen terwijl je zoekt. Tot vandaag kan de Galaxy Note wel een melding tonen wanneer je je stylus dreigt te vergeten wanneer hij er niet in zit en jij beweegt opeens, maar meer ook niet.

Verder zijn er een heleboel geruchten over specificaties, maar verwacht eerder een incrementele upgrade net zoals de Samsung Galaxy S9 eerder dit jaar. De herpositionering van de vingerafdruksensor zal voor velen de belangrijkste vereiste zijn, maar verder is er weinig concreet bekend over de uiterlijke en innerlijke kenmerken. Een grote revolutie is vermoedelijk gereserveerd voor volgend jaar bij het nummer 10.