Toch adressen en bankgegevens gestolen bij hack De Persgroep

Afgelopen vrijdag was er het nieuws dat De Persgroep gehackt zou zijn. Een onbekende partij zou zo’n 350.000 e-mailadressen buitgemaakt hebben, maar verder geen andere gegevens. Dat blijkt niet helemaal te kloppen; het lijkt erop dat ook woonadressen, telefoonnummers en bankgegevens buitgemaakt zijn.

Dat bevestigt een woordvoerder van De Persgroep tegenover RTL Nieuws. Toen het nieuws vrijdag tegen het begin van de avond bekend werd gemaakt, werd al verteld dat de mogelijkheid bestond dat ook dergelijke gegevens buitgemaakt zouden zijn. Tegelijk benadrukt De Persgroep dat het vermoedelijk om “individuele” gevallen gaat.

Buitgemaakte gegevens

Zoals verplicht, heeft De Persgroep gedupeerde klanten via e-mail benaderd. Zij kregen een mailtje waarin onder meer te lezen viel dat “uw gegevens in een van de gehackte databases zaten”. Vervolgens geeft de mail een opsomming van de buitgemaakte gegevens, waaronder NAWS-gegevens en bankrekeningnummers vallen. Dat druist in tegen een eerder statement vrijdag, waarin De Persgroep expliciet zei dat er waarschijnlijk geen gevoelige gegevens gehackt waren.

Gezien de aard van de hack, waarbij gegevens uit ingevulde formulieren buitgemaakt zijn, was dat echter al zeer waarschijnlijk wel het geval. Wel is er nog enige verwarring over het aantal mensen waarvan daadwerkelijk alle gegevens buitgemaakt zijn. De Persgroep stelt in een reactie namelijk dat het vermoedt dat hooguit in 1 procent van de gevallen daadwerkelijk bankgegevens gestolen zijn. Mocht dat kloppen, zijn er maximaal 3.500 slachtoffers.

Inlichten slachtoffers

Alle 300.000 slachtoffers waarvan De Persgroep een mailadres heeft, krijgen een bericht met daarin korte informatie over de gegevens die vermoedelijk buitgemaakt zijn. De 50.000 mensen waarvan De Persgroep geen mailadressen heeft, krijgen een brief thuisgestuurd, waarin ze van het nieuws op de hoogte worden gesteld.

Het lek is vorige week al gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en er is ook aangifte gedaan bij de politie.