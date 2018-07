Wikipedia op zwart in protest tegen controversiële internetwetgeving Europese Unie

De Italiaanse, Spaanse en Poolse versies van Wikipedia zijn tijdelijk offline gegaan. ’s Werelds grootste gratis online encyclopedie doet dat in protest tegen enkele controversiële elementen van auteursrechtwetgeving waar vandaag over wordt gestemd in het Europees Parlement.

Vorige maand besloot een comité van het Europees Parlement dat de hervormingen door zouden moeten gaan. Het ging dan ook om twee zeer controversiële wetsartikelen die de aard van het internet drastisch zouden kunnen veranderen. Vandaag stemt het Europees Parlement over de invoer hiervan; mochten de artikelen aangenomen worden, dan zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor diensten zoals Wikipedia.

Artikel 13 en 11

De elementen waar veel mensen zich zorgen om maken zijn artikel 13 en artikel 11. Artikel 13 houdt in dat platformen direct aansprakelijk zijn voor eventuele auteursrechtschendingen die door hun gebruikers gemaakt worden. Dan zou alle content van sites vooraf gefilterd moeten worden. Voor de vrijheid van meningsuiting en het vrije internet is dat geen sterk plan. Tegelijk is er nog artikel 11, waarbij nieuwswebsites licentieovereenkomsten zouden moeten sluiten met andere sites, als ze zich baseren op hun artikelen.

Bezoekers van Wikipedia in delen van de Europese Unie krijgen nu meldingen te zien waarin de site hen oproept hun vertegenwoordigers in het Europees Parlement op te roepen vooral tegen de wetgeving te stemmen. De wetgeving zou de “waarden, cultuur en het ecosysteem waar Wikipedia op gebaseerd is” ernstig verzwakken. Op de site staat een knopje waarmee mensen naar de site saveyourinternet.eu gestuurd worden. Daar kunnen ze het telefoonnummer van hun vertegenwoordigers opzoeken, of hun mailen.

Voortbestaan in het geding

In een langere brief waarin Wikipedia aan zijn bezoekers uitlegt waarom het offline staat, schrijft het dat “als het voorstel in de huidige vorm aangenomen wordt, zijn handelingen als het delen van een nieuwsartikel op sociale netwerken, of die bezoeken via een zoekmachine een stuk gecompliceerder; het voortbestaan van Wikipedia zelf komt zo in het geding.”

De diverse versies van Wikipedia blijven tot de stemming, die om tien uur vanochtend plaats zal vinden, op zwart.