IBM breidt Java-ondersteuning uit in Open Liberty

IBM werkt hard aan de promotie van de open-source versie van zijn WebSphere application server. Afgelopen maandag is er een nieuwe versie van de software uitgebracht, die ondersteuning voor Java Enterprise Edition 8 biedt. Daarmee is Open Liberty – zoals de open-source versie van WebSphere heet – de eerste production application server die Java EE8 ondersteunt.

De nieuwe release van Open Liberty brengt ook ondersteuning voor Spring Boot met zich mee. Dat is een Java-ontwikkelomgeving die ontwikkelaars veel gebruiken vanwege het gebruiksgemak en de snelheid waarmee functies uitgerold kunnen worden. Spring Boot applicaties kunnen nu tegelijk op Open Liberty, als in Docker-containers draaien. Daardoor kunnen Spring-applicaties de voordelen benutten die horen bij de gelaagdheid van containers.

Makkelijkere uitrol

Melissa Modjeski, directeur van WebSphere Application Server bij IBM, stelt dat de hoeveelheid code die steeds uitgerold moet worden enorm teruggebracht wordt hierdoor. “Het is nu mogelijk om enkel de toepassingslaag te updaten en de rest van de Docker-container links te laten liggen”, aldus Modjeski. Daardoor zou tot negentig procent minder code uitgerold hoeven worden, wat weer voor flinke tijdsbesparingen zorgt.

Achter de update van de open-source versie van WebSphere zit overigens een breder plan, vertelt Modjeski. De code die aan de basis van de twee softwareversies ligt, is in principe hetzelfde. Maar niet alle functies die in WebSphere beschikbaar zijn, worden ook in Open Liberty ondersteund. Tegelijk voegt men wel regelmatig de betaalde features toe aan Open Liberty, om “beter en op een meer open manier samen te werken met onze klanten.” Volgens IBM zou de uitrol van dit soort functies zelfs de verkopen van WebSphere hebben doen stijgen.

WebSphere Liberty

WebSphere is in 1998 uitgebracht en een veelgebruikt platform voor Java-applicaties die gebruikmaken van meerdere servers. Vorig jaar kreeg de dienst een nieuwe naam: WebSphere Liberty. Afgelopen zomer werd verder een gratis versie uitgebracht; Open Liberty, die onder de Eclipse Public License beschikbaar is.