Providers moeten bij 5G minimale dekking en snelheden garanderen

De komst van 5G is hard nodig. De huidige internetnetwerken worden steeds zwaarder belast. Hogere snelheden en een betere dekking is dan ook cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Daarom komt de overheid in de toekomst met een minimale vereiste snelheid voor providers.

Dat laat staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken weten in een brief (pdf) die ze aan de Tweede Kamer schrijft. In de brief omschrijft ze algemene voorwaarden waaraan voldaan moet worden als straks het Actieplan digitale connectiviteit geldt. Dat plan geldt voor de vaste en mobiele infrastructuur en wordt nog verwerkt.

Minimale dekking en snelheid

Om te voorkomen dat er ook bij 5G-netwerken gaten vallen en sommige delen van het land helemaal niet, of simpelweg minder goed gedekt worden, wil de staatssecretaris bij de volgende frequentieveiling een dekkingsplicht opleggen. Het huidige plan is dat op “98% van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd.”

De dekking moet ook nog een minimale snelheid bieden. Hoe snel dat dan moet worden is nog niet zeker, daar doet de overheid nog onderzoek naar. Het resultaat daarvan “wordt vervolgens vastgelegd in de eerder aangekondigde Nota Mobiele Communicatie.”

Nieuwe frequenties

De voorwaarden die de overheid straks wil stellen, gaan gelden voor nieuwe frequenties die nog geveild moeten worden. Het gaat om de 700MHz-, 1.400MHz en de 2.100MHz-frequenties. De uitgifte van deze frequenties geldt voor twintig jaar. Verder wordt er nog gekeken naar de mogelijkheid om de 3,5GHz-band te veilen, maar die gebruiken de inlichtingendiensten nog om mensen af te luisteren. Dat willen de diensten tot 2022 doen, maar volgens Keijzer wordt er dit jaar nog een besluit genomen over de toekomst van deze plannen.