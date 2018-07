Apple en HPE gaan zeer waarschijnlijk B2B-samenwerking aan

Het lijkt erop dat Apple en Hewlett Packard Enterprise (HPE) op het punt staan een nieuw B2B-samenwerking aan te gaan. De techgigant heeft al soortgelijke afspraken met Cisco, Deloitte, GE, IBM en SAP en haalde daar al zo’n 25 miljard dollar aan omzet uit. Nu is het bedrijf bezig om een soortgelijke samenwerking met HPE op te zetten.

Dat blijkt uit een vacature die Apple op het professionele sociale netwerk LinkedIn geplaatst heeft. De vacature is voor een strategisch manager van de samenwerking met HPE, Dimension Data en GE. In de tekst lezen we onder meer dat de positie inhoudt dat de manager moet samenwerken met verschillende teams binnen Apple en HPE en dat deze persoon ook zakelijke verkoop- en trainingsprogramma’s moet opzetten.

Strategische samenwerking

“Aan het einde van de dag, zijn we er om de zakelijke tak van Apple te laten groeien via de teams van strategische partners”, lezen we in de vacaturetekst. “We werken samen met zakelijk experts wereldwijd, om de manier waarop mensen werken te veranderen.” De teams werken samen met onder meer wereldwijde partners, verkoop- en marketingteams en probeert zowel binnen als buiten Apple nieuwe focusgebieden te vinden.

Het is niet helemaal zeker welke HPE-producten Apple precies wil gaan gebruiken binnen deze samenwerking. Gespeculeerd wordt dat het onder meer gaat om de Aruba edge kit, waarin HPE de komende tijd zo’n vier miljard dollar investeert om hem verder te ontwikkelen. De vacature geldt overigens voor het Verenigd Koninkrijk en voor Ierland, waarbij Matt Key verantwoordelijk is voor de B2B-divisie van Apple.