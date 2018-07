IBM gaat strategische samenwerkingen aan met zes grote Europese bedrijven

IBM heeft partnerschappen met zes Europese bedrijven aangekondigd, die gebruikmaken van zijn clouddiensten om hun AI, blockchain en analytische zaken te vergroten. Samen met de bedrijven wil IBM zorgen voor extra innovatie. Dat meldt de site ITPro vandaag op basis van de aankondigingen van IBM.

Sebastian Kraus, algemeen manager van IBM Cloud Europe, stelt in een statement over de samenwerkingen, dat bedrijven in heel Europa naar de IBM Cloud overstappen “omdat het hen helpt de bestaande infrastructuren te moderniseren”. Dat onder meer omdat IBM hen toegang kan bieden tot “bestaande technologieën zoals AI, blockchain, IoT, analytics en meer”.

De zes samenwerkingsverbanden

IBM zal dus zes samenwerkingen aangaan. Die zijn als volgt: