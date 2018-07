Microsoft valt iPad aan met kleinere en goedkopere Surface

De geruchten dat Microsoft aan een kleinere en goedkopere Surface werkt, doen al een hele tijd de ronde. Een nieuwe aanvraag voor goedkeuring bij de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) zet die berichten extra kracht bij.

Volgens eerdere berichtgeving van Microsoft-kenner Mary Jo Foley zal de nieuwe Surface 399 dollar kosten, zonder toetsenbord. Het apparaat wordt naar verluidt aangedreven door een Intel Core m, met 4GB RAM en 64G opslagcapaciteit.

De FCC-documentatie, waar WinFuture als eerste over berichtte, wijst in dezelfde richting. De documenten onthullen geen specificaties, maar bevestigen wel dat het apparaat aparte firmware bevat voor een wifi- en bluetoothmodule. Dat doet vermoeden dat het toestel inderdaad op een Intel-chip draait, aangezien deze module in de cpu zou zijn geïntegreerd bij een ARM-chip van Qualcomm.

De documenten van de FCC maken geen melding van wijzigingen ten opzichte van een vorige versie van het apparaat. Dat is wel gebruikelijk als het om de opvolger van een bestaand product gaat, wat opnieuw in de richting van een compleet nieuw toestel wijst.

Kleiner en goedkoper

Het apparaat dat in de aanvraag wordt beschreven, beschikt over een batterij van de Chinese fabrikant SMP. Die levert ook de accu’s in de nieuwste generatie Surface Pro’s. De documentatie spreekt verder over een 24W-voedingsadapter. Dat wijst op een kleiner, minder krachtig apparaat dan de huidige Surface Pro, die een voeding van 36 watt gebruikt.

Volgens de geruchten wordt het kleinere Surface-model met een 10 inchscherm uitgerust en zal het over een USB-C-poort beschikken. Het toestel zou ook 20 procent lichter zijn als de Surface Pro, maar zal niet kunnen tippen aan de 13,5 uur batterijleven. Microsoft zou ten slotte ook een LTE-versie voorzien.

De kleinere Surface zou al in de tweede helft van dit jaar op de markt komen. Voorlopig blijft het evenwel bij geruchten, Microsoft heeft nog niets officieel gecommuniceerd. Een goedkopere Surface-tablet rond het prijspunt van 400 dollar, zou de reus uit Redmond alleszins helpen om een sterkere vuist te maken tegen de goedkope iPad van Apple voor het onderwijs, en de populariteit van Chromebooks in deze markt.