‘Bedrijven blijven complexiteit en kosten van cloudmigratie onderschatten’

Bedrijven hebben de ambitie om met de cloud flexibeler te worden en de algehele bedrijfsuitgaven te verminderen. Toch verlengen de onrealistische kostenramingen en de onvoorziene complexiteit nog steeds de terugverdientijd van cloudmigraties. Dat stelt Rackspace vast na onderzoek.

Van de organisaties en IT-managers in de Verenigde Staten en Europa geeft 71 procent aan dat ze nu meer dan twee jaar bezig zijn met de overstap naar de cloud. Voor 81 procent van de IT-managers blijft het migreren van workloads naar een public of private cloud de komende twaalf maanden een hoge prioriteit. Wat echter opvalt is dat slechts 28 procent van de bedrijven zegt dat cloud volledig is geïntegreerd in hun organisatie.

Voorspellen kosten

Aanzienlijke kostenbesparing is voor de helft van de organisaties en IT-managers de belangrijkste drijfveer voor de overstap naar de cloud. Desondanks vallen de kosten bij twee op de vijf van de bedrijven hoger uit dan verwacht.

Het verschil tussen de begrootte en uiteindelijke kosten is het gevolg van het upgraden of vervangen van verouderde applicaties en systemen. Deze kosten vielen bij 60 procent van de respondenten hoger uit dan verwacht.

Complexiteit

Ook komt naar voren dat bedrijven massaal een aantal technische en niet-technische interne belemmeringen onderschatten. Zo zijn tijdens het plannen en het uitvoeren kwesties rond databeheer, workload management in de cloud en strategie voor het project de meest aangehaalde uitdagingen. Respectievelijk gaat het om 40 procent, 34 procent en 31 procent.

Voor respondenten in de post-migratie fase zijn een gebrek aan adequate opleiding voor gebruikers, culturele weerstand tegen cloudmigratie en ontoereikende change-managementprogramma’s de grootste uitdagen (respectievelijk 44 procent, 37 procent en 36 procent).

Rackspace concludeert dat bedrijven, om migratie-uitdagingen te minimaliseren en de realisatie te versnellen, behoefte hebben aan een duidelijke strategie die business en IT verbindt. Het gebrek aan een strategische visie wordt namelijk door 58 procent van de respondenten aangehaald als een probleem, in zowel de aanloop naar als tijdens de cloudmigratie.