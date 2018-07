Dell rolt spierballen met 8 TB NVMe six-core mobiele workstations

Dell heeft twee nieuwe mobiele workstations aangekondigd, 15- en 17 inchmodellen, met bijzonder veel opslagmogelijkheden en zware specificaties. Ondanks dat zijn ze wel 15 procent lichter dan hun voorgangers.

Mobiele workstations zijn voor fabrikanten kroonjuwelen geworden waar ze met de nodige spierballen kunnen rollen. Lenovo kondigde als eerste een toestel met 128 GB RAM aan boord aan enkele weken geleden, iets wat Dell niet weet te evenaren. Waar het wel beter scoort: meer opslag met 8 TB NVMe als (peperdure) optie.

8 TB NVMe

De Dell Precision 7730 (17 inch) en 7530 (15 inch) kunnen geconfigureerd worden tot een six-core Intel Core i9 of Intel Xeon E-2186M. Standaard wordt onboard Intel Graphics meegeleverd, maar je kan tot een AMD Radeon Pro WX 7100 met 8 GB GDDR5 configureren of een Nvidia Quadro P5200 met 16 GB GDDR5. Wie de 15 inchversie wil, kan maar tot een Radeon Pro WX 4150 gaan met 4 GB GDDR5 of Nvidia Quadro P3200 met 6 GB GDDR5.

Het paradepaardje is ongetwijfeld de gigantische hoeveelheid NVMe-opslag die je kan configureren. Het 15 inchmodel laat je toe om 6 TB te configureren, maar de 17 inchvariant gaat tot 8 TB. In feite is er plaats voor respectievelijk drie en vier M.2-slots. Wie een harde schijf kiest in zijn configuratie, verliest één M.2-slot. Je kan RAID 0, RAID 1, RAID 5 of geen RAID kiezen om de schijven te configureren.

Pittige prijs

Het nieuwe ontwerp van beide laptops zorgt ervoor dat ze 15 procent lichter zijn dan hun voorganger. De 17 inchversie weegt 3,17 kg, de 15 inchvariant 2,60 kg. Ook de voedingsadapter heeft een vermageringskuur van 15 procent achter de rug.

De basisprijs van de Precision 7530 en 7730 zijn respectievelijk 1.460 euro (excl. btw) en 1.785 (excl. btw). In deze configuratie kan je beide toestellen echter moeilijk een ‘workstation’ noemen. Wie de Precision 7730 maximaal uitbreidt tot 8 TB NVMe-opslag, 64 GB RAM, Nvidia Quadro P5200 en Intel Core i9, telt 9.200 euro (excl. btw) neer. De systemen zijn vanaf nu configureerbaar en leverbaar in de Benelux.