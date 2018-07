Microsoft maakt nieuwe opslagdienst voor gevoelige data in Azure beschikbaar

Microsoft introduceert Immutable Blob Storage in Azure, een nieuwe opslagdienst gericht op de bescherming van gevoelige data. Door een aantal security features toe te voegen aan de bestaande object storage van Azure, belooft het aanbod met name nuttig te zijn voor de financiële sector. Wellicht dat later andere industrieën nog kunnen profiteren van Immutable Blob Storage.

Een van de features maakt het mogelijk om een omgeving dusdanig te configureren dat records niet te deleten zijn. Dit geldt voor iedereen, zelfs de admin die de deployment onderhoudt. Een tweede security-optie blokkeert op haar beurt het bewerken van bestaande bestanden. Banken en andere zeer gereguleerde organisaties hebben zulke mogelijkheden nodig om de geldigheid van de records tijdens audits te bewijzen.

Overeenkomsten

Microsoft legt uit dat dezelfde Azure-opslagomgeving te gebruiken is voor zowel standaard opslag als de immutable opslag. Immutable opslag betekent in deze situatie dus dat de gegevens niet te veranderen zijn. Volgens het techbedrijf is dit met name handig vanwege het feit dat IT hierdoor niet meer afzonderlijke archiefopslagoplossingen hoeft te beheren.

Immutable Blob Storage maakt dan ook gebruik van features die we in standaard object-opslag vinden. Hierbij kan je denken aan een datalevenscyclusmanagementtool waarmee bedrijven richtlijnen instellen voor het beheren van data. Als een bepaalde record een aantal maanden niet veranderde, kan die automatisch verplaatst worden naar een goedkopere opslaglaag.

Specifieke industrie

De nieuwe dienst kost hetzelfde als de reguliere object-opslagdienst van Azure. Met Immutable Blob Storage blijft Microsoft zijn aanbod voor specifieke industrieën verder uitbreiden. Concurrenten AWS en Google Cloud introduceren eveneens nicheproducten, om op die manier onderscheidend te zijn van concurrenten.