Deloitte opent expertisecentrum voor blockchain

Deloitte heeft zijn Blockchain Center of Expertise (BlockCenter) geopend, waar het bedrijf de aanwezige blockchainexpertise bij elkaar brengt. Naast blockchainprogrammeurs zullen ook experts verspreid over alle disciplines samenkomen in dit centrum.

Bij de start zijn er zo’n 100 experts van Deloitte Nederland aangesloten bij de BlockCenter-community. De komende tijd moet dat aantal flink groeien. Het global blockchainnetwerk bestaat uit zo’n 1000 medewerkers van het bedrijf.

De specifieke kennis is daarbij een belangrijk onderdeel. Zo is er specialisme in bijvoorbeeld financieel advies, consultancy, belasting en regelgeving. Met die specialisatie moet de klant goed geadviseerd worden over hoe zij blockchaintechnologie kunnen inzetten.

Hype

Ook kijkt Deloitte of blockchain wel de juiste oplossing is voor het probleem van de klant, en komt eventueel met een effectiever alternatief. Het bedrijf benadrukt dan ook dat blockchain heel waardevol kan zijn indien het juist wordt ingezet, maar dat het niet om een wondermiddel gaat dat elk probleem kan oplossen.

Momenteel heerst er namelijk enorm veel hype rondom blockchain, zo merkt ook Deloitte. “De verwachtingen zijn nogal overspannen”, zegt Jacob Boersma, senior manager van het blockchainteam van Deloitte. Desalniettemin ziet hij blockchain wel als iets dat over een aantal jaar niet meer is weg te denken.

Belofte

Het bedrijf denkt de technologie voorbij de hype te kunnen kijken, door de combinatie van ervaring, technische expertise en kennis op verschillende terreinen. Uiteindelijk ziet Deloitte blockchain namelijk als één van de belangrijkste groeigebieden voor innovatieve proposities.

Deloitte is niet de eerste die een speciaal centrum opent voor blockchain. Zo opende Fujitsu begin dit jaar nog de Blockchain Innovation Center in Brussel, waar het in samenwerking met externe partners onderzoek doet naar specifieke projecten. In het algemeen wordt de technologie dan ook als een grote belofte gezien.