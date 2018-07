Samsung verwacht voor het eerst in twee jaar geen winststijging

Elk sprookje komt tot een einde. Samsung Electronics zag maar liefst zeven kwartalen op rij zijn omzet groeien. Maar voor het eerst zal dat nu niet gebeuren. In een statement laat Samsung Electronics weten dat het verwacht dat dit kwartaal de omzet niet gaat groeien.

Samsung stelt dat twee factoren hieraan debet zijn. Allereerst worden de premium smartphones minder veel verkocht dan eerst het geval was. Ten tweede is er minder vraag naar de displays van Samsung, waardoor ook die belangrijke divisie minder geld opbrengt dan verwacht.

De verwachte omzet

Samsung stelt dat het een operationele winst verwacht van 13,2 miljard dollar. Dat is vijf procent minder dan het afgelopen kwartaal was, toen de operationele winst een recordhoogte van 13,9 miljard dollar bereikte. De winst is echter nog altijd mooi, maar Samsung zal het alsnog vervelend vinden dat er na zeven kwartalen een einde aan de winstgroei komt.

De reeks begon in het vierde fiscale kwartaal van 2016 en viel volgens analisten vooral te danken aan de zeer lucratieve zaken rond geheugenchips. In de technologiesector is daar steeds meer vraag naar, maar het aantal leveringen loopt achter. Dat drijft de prijzen omhoog, waardoor Samsung meer winst kon boeken.

Minder innovatie

Het nieuws heeft overigens al direct invloed op de aandelen van Samsung. Op moment van schrijven zijn die 2,4 procent in waarde gedaald. Investeerders waren al niet zo blij met het Zuid-Koreaanse bedrijf. Verwacht wordt dat vlaggenschiptelefoon Galaxy S9 namelijk slechts 31 miljoen keer over de toonbank gaat. Dat zou komen doordat de telefoon weinig vernieuwend is.

Samsung blijft desondanks ’s werelds grootste smartphonefabrikant, maar heeft te maken met steeds meer uitdagers. Vooral Chinese rivalen als Xiaomi en Oppo vormen een serieuze bedreiging voor Samsung, doordat zij soortgelijke apparaten verkopen voor lagere prijzen. Samsung heeft echter ook te maken met teruglopende vraag naar displays.

Tegelijk verwachten analisten volgend kwartaal weer een winstgroei. Dat komt doordat de vraag naar nieuwe schermen en nieuwe chips dan weer toeneemt, doordat er nieuwe smartphones gelanceerd worden.